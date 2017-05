Ranný prehľad trhov 11. 5. 2017

Články z Investície

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá správa »

Korupcia, ktorá prekáža rastu ekonomiky, na Slovensku akoby už skapínala. Požiadajú Putin, Orbán a Fico, aby boli zdaňovaní vyššou sadzbou než ostatní ľudia? Jazýčkom na váhach sú Francúzi a internet ako fenomén súčasnosti. Ale otázka znie inak: Pôjde sa šéf slovenského parlamentu poriadne ožrať? Celá správa »

Investovanie je na Slovensku stále opradené príbehmi a domnienkami. Napokon, ešte donedávna veľká časť Slovákov považovala za investíciu aj životné poistenie. Na úplne opačnej strane sú alternatívne aktíva ako umenie, autá, či víno, ktoré sú často skôr hedonizmom ako premysleným investičným rozhodnutím. Poslednou skupinou, ktorá sa teší pozornosti neprávom je 26 miliárd eur uložených na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch a bežných účtoch. Celá správa »

Pri hľadaní možností zhodnotiť finančné prostriedky aspoň nad hranicou inflácie, sa mnohí investori ohliadajú po dlhopisoch slovenských firiem. Tie aj po odpočítaní poplatkov predstavujú vyššie zhodnotenie ako termínované vklady a zdanlivo istejšie peniaze ako akciové fondy. Hoci majú mnoho výhod, obsahujú aj niekoľko rizík. Celá správa »

Investovanie do podielových fondov už ani na Slovensku nie je ničím výnimočným. Objavuje ho stále viac ľudí. Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov je príležitosť pozrieť sa trochu do štatistík. Celá správa »