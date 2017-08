Ranný prehľad trhov 11. 8. 2017

Zlato opäť pripisovalo zisky po prechode investorov z rizikových aktív do bezpečnejších alternatív. Žltý kov si tak pripísal sedem desatín percenta, čím sa jeho týždenný zisk posunul nad dvojpercentnú hranicu a jeho cena na deväťtýždňové maximá. Rope vymazala zisky z predošlého dňa a to aj napriek prognózy OPECu zvýšeného dopytu po rope ako aj záväzku Iraku a Saudskej Arábie dodržiavať dohodnuté produkčné obmedzenia.

Americké akciové trhy prelomili nízku volatilitu posledných 15 dní vo veľkom štýle. Pokles o takmer 1,5 percenta zapríčinila naďalej vyostrujúca sa situácia medzi Severnou Kóreou a USA. Severná Kórea totiž pohrozila USA, že zvažuje výstražné odpálenie rakiet do blízkosti americkej vojenskej základne v Guame. Olej do ohňa navyše prilial aj prezident USA Donald Trump, ktorý ešte zosilnil svoju rétoriku slovami, že sa im stanú veci, ktoré by nepovažovali za možné. Európske akciové trhy mali rovnaké smerovanie, klesajúc naprieč všetkými sektormi na najnižšiu úroveň od marca.