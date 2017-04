Ranný prehľad trhov 12. 4. 2017

Články z Investície

Finančné trhy nepriaznivo ohodnotili prvé politické kroky nového amerického prezidenta, najmä jeho neschopnosť zrušiť Obamacare. To vzbudilo obavy, či sa mu podarí presadiť ďalšie body jeho volebného programu. Na druhej strane investorov potešili výsledky holandského referenda ako aj predvolebné prieskumy z Francúzska. Vyzerá to tak, že na starom kontinente sa nenaplnia čierne obavy a vlna populizmu sa zastaví, alebo aspoň spomalí. Celá správa »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá správa »

Jednou z položiek, ktorou sa dá znížiť daňová povinnosť je dobrovoľné dôchodkové sporenie. Ide konkrétne o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur a sporitelia túto možnosť radi využívajú. Celá správa »

Obchodovanie s menovými pármi sa na internete prezentuje ako solídny spôsob vysnívaného pasívneho príjmu. Tento imidž dotvára reklama aj roboti, ktorí môžu „obchodovať“ za vás. Realita je však iná. Upozorňuje na ňu Národná banka Slovenska aj tí, ktorí sú na poli obchodovania s menami doma. Celá správa »

Alternatívne investície sa v minulom roku zhodnotili len o dve percentá, čo je najmenej od roku 2009, keď ich brzdil najmä pokles cien umenia. Vlani najviac rástli ceny vín, automobilových veteránov a mincí. Za uplynulú dekádu sa index desiatich hlavných tried zberateľstva sa zhodnotil o 171 percent. Porovnanie zostavuje konzultačná spoločnosť Knight Frank. Minuloročné čísla vyplávajú z jej Wealth Reportu 2017. Celá správa »