Ranný prehľad trhov 12. 5. 2017

ZAUJALO NÁS

Microsoft chce kompatibilitu s rivalskými softvérmi

Výrobca najrozšírenejšieho operačného systému Windows chce zvýšiť v jeho najnovšej verzii s číslom 10 kompatibilitu so softvérmi konkurenčného Applu a jeho iOS či Androidu, za ktorým stojí Google. Aktualizácia softvéru by mala prebehnúť na jeseň tohto roku a mala by umožniť užívateľom lepšiu synchronizáciu rôznych zariadení. Windows sa tak snaží udržať si či osloviť množstvo zákazníkov, ktoré najmä na mobilných zariadeniach používajú práve najrozšírenejší iOS a Android.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.