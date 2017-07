Ranný prehľad trhov 12. 7. 2017

ZAUJALO NÁS

Ani pasívne investovanie nie je bez rizika

Pasívne investovanie sa teší rastúcej popularite medzi investormi, avšak na trhy prináša desivé riziká. V prvej polovici tohto roku sa presun z aktívnych do pasívnych fondov zvýšil na takmer 500 miliárd amerických dolárov, ako to vyplýva z dát Bloombergu. Trh sa tak stáva menej reaktívnejším na fundamentálne impulzy a stráca tak smerovanie. Pasívne investície sa tak budú stále zvyšovať, keď sa bude stále viac a viac investorov pripájať do stáda. Pasívne fondy navyše umožňujú aj odpredaj investície v prípade poklesu o istú hodnotu. V takom prípade môže nastať kaskádový efekt, pri ktorom pomerne malá turbulencia môže prepuknúť vo výraznejší pokles.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.