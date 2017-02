Ranný prehľad trhov 13. februára

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby. Celá správa »

Krátké správy z Investície

Podľa prieskumu, ktorý pre ALO diamonds robila agentúra Simply 5, by pri vhodnej príležitosti, akou Valentín rozhodne je, kúpilo luxusný šperk 17 percent Čechov a 23 percent Slovákov. Zaujímavosťou je, že na splátky by bolo takýto šperk ochotných kúpiť len 14 percent Čechov, kým Slovákov by bolo až 24 percent. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Koniec týždňa nám na začiatok priniesol ceny producentov z Japonska, ktoré medzimesačne rastú o 0,6 %, pre predpoklade +0,2%. Medziročný nárast na úrovni 0,5 % je taktiež vyšší, keďže sa očakávalo zotrvanie na predchádzajúcej úrovni. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Francúzske prezidentské voľby sa začínajú čím ďalej tým viac podobať na kabaret. Kampaň Francoisa Fillona je od vypuknutia nedávneho škandálu úplne paralyzovaná. Vody rozbúrila aféra „fiktívneho“ zamestnávania jeho manželky, hoci treba priznať, že je to dlhodobá francúzska politická tradícia. Celá správa »