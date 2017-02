Ranný prehľad trhov 14. februára

ZAUJALO NÁS

Pokus o obmedzenie dieselových motorov môže stáť Londýn viac ako 500 miliónov libier

Program, ktorým chce Londýn odstrániť autá s dieselovými motormi by mesto mohol stáť podľa odhadov 515 miliónov libier počas dvoch rokov. Program predpokladá dotáciu vo výške 3500 libier pre 70 tisíc dodávok a minibusov, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie. Ďalších 10 tisíc vodičov najstarších taxíkov by dostalo tisíc libier navýšených o individuálnu podporu. Približne 130 tisíc chudobnejších domácností by dostalo príspevok vo výške 2 tisíc libier na kúpu „čistejšieho“ auta.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.