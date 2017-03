Ranný prehľad trhov 15. marca 2017

ZAUJALO NÁS

Hipsteri menia spotrebný kôš Veľkej Británie

Štatistický úrad Veľkej Británie musel urobiť zmeny v spotrebnom koši, na ktorom sleduje zmeny cenovej hladiny, a to všetko kvôli hipsterom. Úrad tvrdí, že do metodiky musel zaradiť produkty gin, cyklistické prilby či rôzne rastlinné náhrady mlieka. Gin sa do koša vrátil po 13 rokoch, keď sa teší veľkej popularite a rastúcemu množstvu menších producentov, pričom sa zmenil spotrebiteľ z predmestských dvojíc v strednom veku na mladšiu generáciu. Cyklistické helmy sa taktiež dostali pod dohľad úradu po viac ako desiatich rokoch. Zaradenie sójového, ryžového či ovseného mlieka zasa odráža nárast popularity vegánskeho stravovania.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.