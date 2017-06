Ranný prehľad trhov 16. 6. 2017

ZAUJALO NÁS

Inflácia zaostáva za rastom

Globálna ekonomika rastie tesne nad svojím zhruba trojpercentným potenciálom najrýchlejším tempom za ostatných šesť rokov a nevykazuje tendenciu ani príliš spomaliť ani výraznejšie akcelerovať. Inflácia, hoci sa oživuje, je nižšia ako by mala byť na základe tempa ekonomického rastu a zatvárajúcich sa medzier výstupu. To umožňuje, aby aj centrálne banky zaostávali za reálnym vývojom a nezaťahovali menovú brzdu. Nastáva zlatý scenár, kde čím bližšie je svetové hospodárstvo na svojom dlhodobom neinflačnom potenciály, tým nižšie je riziko jeho prehrievania sa a tým dlhšie celý hospodársky cyklus môže trvať.

Takéto prostredie by malo svedčať akciovým trhom, kde by mala pokračovať rally, no striedmejšia ako v minulosti vzhľadom na ich už bohaté valuácie a fakt, že rast ziskov by sa mohol spomaliť, keď firmy už využili väčšinu príležitostí, ktoré umožňovalo podnikateľské prostredie, aby rástli rýchlejšie ako rast ekonomiky. História hovorí, že vrchol na akciových trhoch nebol dosiahnutý viac ako rok pred recesiou, ktorú nateraz nevidno na obzore.

Pomalý rast inflácie by nemal veľmi škodiť ani cenám dlhopisov, najmä ak sa vo finančnom systéme nachádza, tak ako teraz, vysoká miera úspor a nízka miera kapitálových výdajov, čo udrží dlhodobé rovnovážne sadzby nízke.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.