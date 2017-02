Ranný prehľad trhov 16. februára

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby. Celá správa »

Krátké správy z Investície

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

V stredu akciové trhy pokračovali v stabilnom raste. Ázia dôležité dáta z makroekonomického kalendára neponúkla, akciové indexy končili zmiešane, keď Nikkei rástol o 1.03%, Hang Seng skončil v zisku 1.23% a CSI 300 klesol o 0.41%. Celá správa »

Utorok začal kľúčovými dátami z Ázie, kde bola zverejnená Čínska inflácia, ktorá na mesačnej báze vzrástla z 0.2% na 1%, pri očakávaní na úrovni 0.7%. Na ročnej báze vzrástla inflácia z 2.1% na 2.5%, očakávania analytikov dosiahli 2.4%. Celá správa »

Podľa prieskumu, ktorý pre ALO diamonds robila agentúra Simply 5, by pri vhodnej príležitosti, akou Valentín rozhodne je, kúpilo luxusný šperk 17 percent Čechov a 23 percent Slovákov. Zaujímavosťou je, že na splátky by bolo takýto šperk ochotných kúpiť len 14 percent Čechov, kým Slovákov by bolo až 24 percent. Celá správa »