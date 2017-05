Ranný prehľad trhov 17. 5. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku len stagnovali, no technologický index Nasdaq Composite sa posunul na nové historické maximá, pričom aj široký akciový index S&P 500 prepisoval intradenne rekordné úrovne. Trhy sa nachádzajú akoby v rozprávkovom prostredí robustného rastu svetovej ekonomiky, nie vysokých inflačných tlakov, uvoľnenej menovej politiky, rastu firemných ziskov a žiadnych veľkých politických rizík pričom sú bohato nacenené a nateraz neexistuje nič, čo by ich dokázalo túto dobrú náladu vykoľajiť.

DLHOPISOVÉ TRHY

Dlhopisové trhy opäť raz stagnovali, keď európske dlhopisy nerozkolísalo ani zverejnenie solídneho tempa rastu ekonomiky EÚ za prvé tri mesiace roka či najlepšia nálada medzi nemeckými finančníkmi za ostatné dve roky podľa prieskumu ZEW za máj. Investori jednoducho neveria, že menová politika v eurozóne by sa mohla rýchlo sprísniť, na čo viackrát upozorňoval okrem prezidenta ECB Maria Draghiho aj šéfekonóm banky Peter Praet. V USA už bolo do cien už plne započítané zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov v júni, no inflačné tlaky stúpajú zatiaľ len neochotne a pomaly.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato mierne rástlo pri slabnutí dolára a istom náraste nervozity súvisiace so škandálom, že americký prezident Donald Trump poskytol tajné informácie Kremľu o Islamskom štáte, ktoré neposkytol ani svojim spojencom. Ropa len stagnovala, keď už započítala očakávané predĺženie dohody OPECu o znížení produkcie až o deväť mesiacov, pričom obchodníci stále ostávajú skeptickí, či dokáže vybalansovať trh. A to napriek tomu, že najnovší report Medzinárodnej energetickej agentúry hovorí o tom, že vysoký stav svetových zásob by mal v druhom polroku výrazne klesnúť.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa posilnilo voči doláru a kurz rástol k 111 dolárovým centom na šesťmesačné maximá, keď investori očakávajú, že po zvolení Emmanuela Macrona za francúzskeho prezidenta by sa mohla obnoviť úzka francúzko-nemecká spolupráca a zrýchliť európska integrácia. Mínusom pre dolár boli dozvuky pomalého rastu inflácie v USA za apríl či čiastočne aj správy, že americký prezident Trump poskytol Moskve tajné informácie, ktoré zhromaždil Izrael.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Inflácia vo Veľkej Británii rástla v apríli neočakávane rýchlym tempom. Medzimesačne vzrástla cenová hladina o 0,5 percenta pri očakávaniach 0,4 percenta. Medziročne poskočilo tempo rastu z 2,3 v predchádzajúcom mesiaci na 2,7, jednu desatinu percenta nad konsenzom. Nad dvojpercentný cieľ Bank of England sa dostala aj jadrová inflácia očistená o volatilné ceny potravín a energií, s tempom rastu 2,4 percenta, taktiež jednu desatinu nad očakávaniami. Britská centrálna banka očakáva vrchol v okolí troch percent, pričom očakávajú návrat k cieľovej cenovej stabilite v roku 2019.

Ekonomický sentiment medzi finančníkmi v Nemecku podľa inštitútu ZEW v máji mierne vzrástol, no nedosiahol optimistickejšie očakávania trhu. Index očakávaní vzrástol o 1,1 bodu na 20,6, pričom na konsenzus mu chýbalo 1,4 bodu, no aj tak to znamená dvojročné maximá. Sentiment očakávaní za eurozónu sa dostal na 35,1 bodu z 26,3 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Hodnotenie súčasnej situácie v Nemecku sa zlepšilo z 80,1 bodu na 83,9 bodu, čím prekonalo očakávania vo výške 82 bodov. Ide o najlepší výsledok za ostatných šesť rokov.

Flashový odhad rastu HDP eurozóny ukázal, že v prvom kvartáli tohto roku dosiahlo tempo 0,5 percenta na kvartálnej báze. Oproti prvému kvartálu minulého roku si pripísala ekonomika 1,7 percenta, pričom obe hodnoty boli v súlade s predošlými očakávaniami. Medzi najvýkonnejšie ekonomiky sa dostalo napríklad Lotyšsko či Litva s rastom 1,5 a 1,4 percenta ale aj Portugalsko s 1,0 percentným rastom. Medzi najhoršie sa radí Grécko, ktoré sa dostalo do recesie, keď sa jeho HDP zmenšilo o jednu desatinu percenta.

Tempo výstavby v USA v apríli neočakávane spomalilo, keď začatá výstavba poklesla o 2,6 percenta a vydané stavebné povolenia o 2,5 percenta, zatiaľ čo trh očakával rast o 3,7 a 0,2 percenta v danom poradí. Revidácia predchádzajúceho mesiaca priniesla pozitívny výsledok pre začatú výstavbu, no vydané povolenia boli revidované nadol. Slabšie dáta zo stavebného sektora USA nasledujú len nedávne ochladenie rastu inflácie, čo by mohlo zneistiť holubičejších centrálnych bankárov v uťahovaní monetárnej politiky. V apríli sa lepšie darilo v priemyselnom sektore, keď medzimesačne vzrástol o jedno percento, prekonávajúc očakávania len štyroch desatín. Na úroveň očakávaní však bola nadol revidovaná hodnota predchádzajúceho mesiaca. Aprílový rast sektora zahŕňajúceho výrobu, ťažbu a sieťové odvetvia je navyše najvyšší od roku 2014.

Benoit Coeure z ECB konštatoval, že finančné podmienky podporujú pokračujúcu obnovu ekonomiky eurozóny, ktorej riziká sú blízko „vyrovnaných“. Teda podobný slovník ako mal šéfekonóm ECB Peter Praet či prezident banky Mario Draghi.