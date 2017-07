Ranný prehľad trhov 17. 7. 2017

ZAUJALO NÁS

Uber v Rusku spája sily s Yandexom

Uber a obdobná ruská služba Yandex spojili svoje podnikania. Sanfranciský Uber investuje do novej firmy 225 miliónov a bude ovládať 36,6 percenta. Ruský Yandex by mal investovať 100 miliónov a vlastniť 59,3 percenta novej doteraz nepomenovanej spoločnosti. Nová entita by tak podľa odhadov mohla dosiahnuť hodnotu až 3,73 miliardy amerických dolárov. Tento krok je už druhým ústupom Uberu z jedného z hlavných trhov. Len minulý rok Uber opustil čínsky trh, za čo získal 17,5 percentný podiel v rivalskej spoločnosti Didi Chuxing, po tom ako v konkurenčnom boji stratil viac ako dve miliardy dolárov.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.