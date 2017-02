Ranný prehľad trhov 17. februára 2017

ZAUJALO NÁS

KAŽDÝ BY MAL VLASTNIŤ ASPOŇ 100 GRAMOV ZLATA

Takto znie sen guvernéra centrálnej banky Kyrgyzstanu Tolkunbeka Abdygulova, jednej z prvých postsovietskych krajín. Krajina ležiaca v centrálnej Ázii so šiestimi miliónmi obyvateľov, je totiž najväčšou v tomto regióne v exporte zlata. Počas dvoch rokov, v ktorých banka ponúkala zlaté tehličky obyvateľom, predala len 140 kg tohto drahého kovu. Guvernér centrálnej banky však ostáva optimistický a verí, že jeho plán je reálny. Znamenalo by to však, že populácia Kyrgyzstanu by vlastnila približne 600 ton zlata, čo je asi 30 násobok ročnej produkcie krajiny.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.