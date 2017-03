Ranný prehľad trhov 17. marca 2017

ZAUJALO NÁS

Zisky a bonusy Wall Street v roku 2016 vzrástli

Zisky finančného sektora v roku 2016 vzrástli po prvý krát od roku 2012, na čo spoločnosti reagovali zvyšovaním bonusov, ako to vyplýva zo správy úradu pre dohľad nad finančným sektorom New Yorku. Spoločnosti v tomto sektore operujúce na New York Stock Exchange zarobili v roku 2016 17,3 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje 21 percentný nárast voči predchádzajúcemu roku. Podľa úradu je navyše v New Yorku aspoň jedno z desiatich pracovných miest priamo spojené s finančným sektorom.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.