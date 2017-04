Ranný prehľad trhov 18. 4. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.



AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy v pondelok rástli napriek pokračujúcemu geopolitickému napätiu okolo Severnej Kórei a vyhláseniam hovorcu amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že éra strategickej trpezlivosti s Pchongjangom skončila. Plusom pre akcie boli slová ministra financií Stevena Mnuchina o tom, že daňová reforma bude dokončená aj bez implementácie tzv. border adjustment systému- teda dane na importy pri oslobodení zdanenia exportov. Trhom nateraz nevadilo Mnuchinové slová, že bude dokončená až po auguste. Európske akciové trhy boli v pondelok po Veľkej noci stále zatvorené.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy amerických dlhopisov sa posunuli mierne nahor vďaka rastu Wall Street. Trhy kontraintuitívne prijali pozitívne správy o tom, že USA pracujú spolu s Čínou na odpovedi voči severokórejskému jadrovému programu. Európske dlhopisové trhy boli zatvorené.

KOMODITNÉ TRHY

Cena zlata sa priblížila k 1300-dolárovej hranici pre geopolitické napätie súvisiace s testom jadrových hlavíc Severnej Kórei a tvrdému slovníku Washingtonu voči Pchongjangu. Ropa mierne klesla a korigovala predošlí rast.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár klesol voči košu hlavných svetových mien na päťmesačné maximum po tom, ako rastie geopolitické napätie okolo Severnej Kórei a svet sa obáva vojenského útoku USA na túto krajinu. To by mohlo podkopať ekonomický sentiment a spomaliť zvyšovania sadzieb Fedom. Mínusom pre dolár boli aj slová amerického ministra financií Stevena Mnuchina o tom, že návrh daňovej reformy dorazí do Kongresu až po lete.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

V priebehu veľkonočných sviatkov bola zverejnená celá séria makrodát a pohlo sa dianie aj na geopolitickej šachovnici sveta. Po prvé, čínske dáta HDP či priemyselnej produkcie za prvý kvartál ukázali na lepší ako predpokladaný rast ekonomiky. Dobrá správa pre svet. Investori dokázali prekvapujúcu absorbovať geopolitické napätie okolo Severnej Kórei, ktorá cez víkend uskutočnila zrejme neúspešný test jadrovej hlavice. Navyše USA aj Čína začínajú kooperovať na riešení severokórejského problému. Nie zlá správa. Turecké referendum, ktorá dáva viac právomocí prezidentovi trhy príliš nevystrašilo. Turecká líra dokonca posilnila. Svet hore nohami. A do toho sa primiešava blížiace sa prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku už budúci víkend, kde ostatné prieskumy hovoria o tom, že do druhého kola by mali postúpiť extrémna pravičiarka (i keď s mnohými prvkami extrémnej ľavice) Marine Len Penová a nezávislý ľavičiar (po novom označovaný ako centrista) Emmanuele Macron. Z iného súdka, minister financií USA Steven Mnuchin pripustil, že daňová reforma bude predložená do Kongresu neskôr ako bol plánovaný augustový termín. Zároveň naznačil, že border adjustment systém – teda zdaňovanie dovozov a oslobodenie dane vývozov zrejme nebude do legislatívy implementované.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI V Európe dnes nebudú zverejnené žiadne dôležitejšie makrodáta. V USA zverejnia marcové dáta začatej výstavby a vydaných stavebných povolení a priemyselnej produkcie. ZAUJALO NÁS Zimbabwe chce povoliť bankám kolaterál v podobe hospodárskych zvierat Zimbabwe v snahe uvoľniť ekonomiku sužovanú nedostatkom úverov chce povoliť bankám prijímať kolaterál v podobe kráv, kôz či oviec. Legislatíva pripravená vládnucou stranou prezidenta Roberta Mugabeho by tak dovolila registrovať hnuteľný majetok v centrálnom bankovom registri. Bankári však ostávajú skeptickí, hlavne čo sa týka definície aktív, z ktorých množstvo rýchlo stráca hodnotu. Podľa ministra financií Patricka Chinamasa by sa do tejto skupiny mali okrem spomenutých radiť motorové vozidlá, stroje či pohľadávky. Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.