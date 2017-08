Ranný prehľad trhov 18. 8. 2017

ZAUJALO NÁS

Bitcoin by mohol zrevolucionizovať aj obchodovanie so zlatom

Revolúcia na finančných trhoch v podobe kryptomien obchodovaných cez blockchain by mohla zasiahnuť aj jedno z najdlhšie obchodovaných aktív – zlato. Takmer okamžité transakcie, overovanie a zaznamenávanie transakcií prostredníctvom systému, ktorým je obchodovaná najznámejšia kryptomena bitcoin, totiž lákajú banky a iné finančné inštitúcie, ktoré so zlatom obchodujú. Zlato v hodnote približne 27 miliárd amerických dolárov je denne obchodované na mimoburzových obchodoch, kde ich vysporiadanie môže zabrať až niekoľko dní, pričom cena sa môže medzitým naďalej meniť.

Využitím blockchainu by obchodníci dosiahli vyššiu transparenciu, bezpečnosť ale najmä rýchlosť obchodovania. Takéto digitálne zlato by však pravdepodobne obmedzilo trhový podiel iným nástrojom, ktorých je žltý kov podkladovým aktívom. Záujem by tak mohol poklesnúť o futurity, fondy ale aj o jeho fyzickú podobu.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.