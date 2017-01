Ranný prehľad trhov 18. januára 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch stranách Atlantiku končili utorkové obchodovanie v stratách. Príčinou bol rast nervozity, či dokáže nový americký prezident Donald Trump rýchlo presadiť znižovanie firemných daní, dereguláciu biznisu a veľké fiškálne výdaje, keď by mohol čeliť opozícii v radoch vlastnej republikánskej strany. Ďalším mínusom boli neistoty ohľadne brexitu, napriek tomu, že britská premiérka Theresa Mayová načrtla jeho jasný plán vrátane opustenia spoločného trhu no s cieľom uzatvoriť komplexné dohody o voľnom obchode. Je však otázke do akej miery a v akom časovom horizonte je uskutočniteľný.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy amerických vládnych dlhopisov výrazne klesali po tom, ako nový americký prezident Trump kritizoval návrhy vlastnej strany o znížení korporátnych daní, čo zvyšovalo otázniky ohľadne smerovania jeho hospodárskej politiky.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato rástlo a profitovalo z oslabenia sa dolára a poklesu výnosu amerických dlhopisov, keď slúži ako bezpečný prístav v časoch rastu skepsy ohľadne smerovania hospodárskej politiky v USA, kde sa nový prezident Trump v ostatných dňoch príliš koncentruje na protekcionistické opatrenia. Plusom pre žltý kov je aj nervozita okolo brexitu, kde síce britská vláda naznačila svoje predstavy hladkého odchodu z EÚ, no je otázne, či sa stretnú s pochopením vo zvyšku únie a nie je jasné ako rýchlo dokážu byť implementované. Ropa ostala pod tlakom, keď rastú obavy, že nárast ťažby v Nigérii, Líbyi a v Spojených štátoch vynuluje snahy OPECu a ďalších krajín znížiť ponuku komodity na trhoch.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár oslaboval po poznámkach amerického prezidenta Trumpa, že je príliš silný, čo znižuje konkurencieschopnosť krajiny. Libra zaznamenala najväčší jednodenný rast od čias finančnej krízy, keď britská premiéra Mayová predostrela jasnejší plán tvrdého brexitu, čím zmizol aspoň otáznik, či si Londýn bude chcieť nechať prístup na spoločný trhu EÚ alebo nie. Navyše jej prejav nabudzoval optimizmus ohľadne budúcnosti krajiny. Ten však môže rýchlo vyprchať.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Hlavná pozornosť trhových radarov bola včera na kľúčovom vystúpení britskej premiérky Theresy Mayovej o pláne brexitu. Na prvý pohľad sa to zdalo ako vynikajúca štátnicka reč, kde Londýn chce vyjsť z brexitu silnejší a byť otvoreným globálnym hráčom (na koniec, čo iné mohla Mayová povedať) napriek tomu, že pre kontrolu imigrácie obetoval prístup na spoločný trh EÚ. Chce si udržať dobré vzťahy s EÚ a ďalej zabezpečiť obchodovanie s úniou prostredníctvom komplexných dohôd o voľnom obchode, o čo sa bude snažiť aj s ďalšími krajinami. Veľa však bude od dobrej vôle zvyšku EÚ, kde najmä Paríž naznačoval tvrdý prístup s cieľom urobiť z Veľkej Británie exemplárny príklad a potrestať ju za neposlušnosť, bez ohľadu na to, že to bude mať negatívne hospodárske dopady aj na samotnú úniu. Politika však je v Európe takmer tradične nadradená ekonomickej výhodnosti. Ak by aj zvyšok únie ukázal ochotu dohodnúť sa na obchodných vzťahoch s čo najmenej prekážkami, máme pochybnosti, či to možno stihnúť do dvoch rokov. Najmä, keď v tomto roku je na pláne séria volieb – vrátane prezidentských vo Francúzsku a parlamentných v Nemecku. Navyše zosúladenie toľkých rozličných postojov v rámci EÚ bude komplikované a preto aj stratégia dočasnej prechodnej dohody, ktorú chce Mayová, aby zabránila „pádu z útesa“ po vystúpení z EÚ je vysoko riziková a bude veľmi ťažko uskutočniteľná. V konečnom dôsledku vystúpenie Mayovej nie je žiadny „game changer“, jediná neistota, ktorá bola odstránená je, že verejnosť vie, že Londýn má „nejaký plán“. No je otázne, či ho dokážu naplniť. V samotnej reči Mayová 12-krát požila slovo „ja chcem“ a 10-krát „my chceme“. Zvyšok EÚ však môže chcieť niečo úplne iné. Eufória, ktorá sa prejavovala prudkým posilnením sa libry by tak nemusela dlho trvať.

Včera mali vystúpenie aj viacerí predstavitelia Fedu. Šéf newyorského Fedu Bill Dudley ostal opatrný ohľadne ďalšieho sprísňovania menovej politiky, keď povedal, že tlaky na pracovnom trhu sú mierne a silnejší dolár bude tlmiť ďalší rast inflácie. Jeho kolegyňa Laela Brainardová povedala, že zvyšovanie sadzieb by mohlo byť rýchlejšie ak fiškálna politika bude viesť k rýchlejšiemu rastu inflácie.

Z včerajších makrodát index spotrebiteľských cien (CPI) vo Veľkej Británii v decembri medziročne vzrástol o dve desatiny percenta nad očakávania na 1,6 percenta, čo je najvyššie tempo rastu za posledné dva roky. Medzimesačne vzrástol index o pol percenta, čo je taktiež o dve desatiny nad konsenzom trhu. Slabá libra tak podporuje rast cien pre spotrebiteľov. Index jadrových spotrebiteľských cien očistený o volatilné ceny potravín a energií však ostal nezmenený na úrovni 1,4 percenta, napriek očakávaniu jeho rastu o dve desatiny percenta. Jadrové CPI však aj naďalej ostáva pod dvojpercentnou cieľovou úrovňou Bank of England.

Ekonomický sentiment v Nemecku sa v januári podľa prieskumu Centra pre Európsky Ekonomický výskum a jeho indexu ZEW vyšplhal na úrovne spred júnového referenda o odchode Veľkej Británie z Európskej Únie. Index ekonomického sentimentu vzrástol na 16,6 bodov z 13,8 bodov v minulom mesiaci, pričom nedosiahol odvážne očakávania 18,4 bodov. Indexu pomohla najmä lepšia súčasná situácia vyjadrené príslušným indexom, ktorý dosiahol najlepšie úrovne od roku 2011, vďaka spotrebe domácností a rastu exportu. Rovnaký prieskum za eurozónu ako celok ukázal zlepšenie ekonomického sentimentu v januári na stupnici inštitúcie o 5,1 bodu na 23,2 bodov.

Indikátor Empire Manufacturing, predstavujúci sentiment vo výrobnom sektore štátu New York poklesol o 1,1 bodu na 6,5 bodov. Zverejnená hodnota sa síce stále nachádza relatívne vysoko nad nulovou hranicou deliacou expanziu od recesie, konsenzus trhu však očakával rast na úroveň 8,5 bodov. Slabšie dáta odzrkadľujú vplyv silného amerického dolára a pomalší rast svetového hospodárstva na výrobný sektor USA.

Včera bol zverejnený aj úverový prieskum ECB, ktorý ukázal uťahovanie úverových štandardov v eurozóne za posledný kvartál roka 2016. No zdá sa, že spomaleniu úverovania by sa mohlo zabrániť, keď prieskum ukázal očakávanie opätovného uvoľnenia úverových podmienok začiatkom roka.

Čínsky prezident Xi Jinping včera prvýkrát vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde kritizoval Spojené štáty (hoci priamo neuviedol menu krajiny ani jej prezidenta Donalda Trumpa) ohľadne protekcionizmu. Podotkol, že obchodná vojna ublíži každému.