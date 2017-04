Ranný prehľad trhov 19. 4. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku v utorok klesali, keď zavážilo geopolitické napätie okolo Severnej Kórei, nervozita z blížiaceho sa termínu prezidentských volieb vo Francúzku a navyše Goldman Sachs sklamal kvartálnymi hospodárskymi výsledkami.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy bezpečne vnímaných dlhopisov USA či Nemecka klesali v časoch averzie voči riziku, ktorá pramenila z geopolitického napätia okolo Severnej Kórei a budúco-víkendových prezidentských volieb vo Francúzsku.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa posunulo na nové päťmesačné maximá, keď profitovalo z postavenia bezpečného prístavu pri oslabení sa dolára a poklese výnosov na dlhopisových trhoch. Ropa však strácala v reakcii na report americkej vlády, ktorý predpokladá najväčie tempo rastu bridlicovej ťažby v máji za ostatné dva roky.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár ostal v defenzíve napriek vyjadreniam amerického ministra financií Stevena Mnuchina o tom, že preferuje jeho dlhodobú silu. Silu mu podkopávala hasnúca nádej obchodníkov ohľadne rýchleho zníženia daní v USA a zavedenia fiškálnych stimulov, ktoré by dodali ekonomike forsáž, zvýšili by inflačné tlaky a prinútili Fed rýchlejšie zvyšovať sadzby. Na šesťmesačné maximá posilnila britská libra v reakcii na prekvapujúce vypísanie predčasných volieb britskou premiérskou Theresou Mayovou na začiatok júna. Obchodníci totiž veria, že takto získa silnejší mandát pri rokovaniach okolo brexitu a súčasne oslabí euroskeptický tábor v opozícii i vo vlastnej strane, čo by mohlo viesť k menej tvrdému brexitu.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Hlavnou udalosťou včerajšieho dňa bolo prekvapujúce vypísanie predčasných parlamentných volieb britskou premiérkou Theresou Mayovou na 8. júna (ešte musia byť schválené v parlamente – s čím by však nemal byť problém). Mayová zdôvodnila tento krok nejednotnosťou britského parlamentu v otázkach brexitu. Predčasnými voľbami by chcela získať silnejší mandát na domácej politickej scéne a takpovediac neutralizovať euroskeptikov vo vlastnej strane ako aj v opozícii, ktorý by mohli tlačiť krajinu až k veľmi tvrdému brexitu. Predčasnými voľbami získa zároveň aj o niečo väčší priestor pre rokovania zo zvyškom EÚ o brexite, keď nebude nútená ponáhľať sa vzhľadom na pôvodný termín riadnych volieb v roku 2020. V skutku ostatné prieskumu verejnej mienky ukazujú silnú podporu vládnucim konzervatívcov (okolo 40–45 percent) oproti opozičným hlavným súperom v podobe ľavicovej strane práce s podporou okolo 22–25 percent. To by znamenalo, že tesná väčšina v dolnej snemovni (17 kresiel) by sa mohla pretransformovať na zhruba 80 kresiel.

Medzinárodný menový fond (MMF) zvýšil odhad rastu svetovej ekonomiky. Podľa aktualizovanej prognózy očakáva rast 3,5 percenta v tomto roku a 3,6 percenta v budúcom roku. Stojí za tým zlepšenie sa makroekonomických podmienok exportérov komodít (vďaka odrazu ich cien) ako aj zlepšená investičná aktivita v rozvinutých ekonomikách. MMF zároveň upozornil, že riziká rastu ostávajú smerom nadol v dôsledku nevyriešených štrukturálnych problémov, ktoré tlmia rast. Ide najmä o nízke tempo rastu produktivity práce a vysoké príjmové nerovnosti.

Zaujímavé vystúpenie mal Stanley Fischer z Fedu, ktorý povedal, že obava z prekvapenia trhu by centrálnu banku nemala nijako obmedzovať v nastavovaní a komunikovaní primeranej menovej politiky. Smutné však je, že Fed bol doteraz vždy až mimoriadne priateľský k trhu a upravoval menovú politiku až keď na to dostal „zelenú“ od investorov – teda až keď väčšina trhu očakávala, že niečo urobí, hoci dôvody na takéto kroky vznikli omnoho skôr.

Včerajší deň priniesol z makrodát len výsledky stavebného sektora USA za marec v podobe začatej výstavby nových domov a vydaných stavebných povolení. V marci klesla medzimesačne začatá výstava o 6,8 percenta a vymazala solídny rast predošlého mesiaca. Vydané stavebné povolenia vzrástli, čo však naopak nestačilo na takmer dvojnásobnú stratu predchádzajúceho mesiaca. Februárové výsledky oboch indikátorov boli navyše revidované nahor. V USA boli zverejnené aj výsledky priemyselného sektora taktiež za marec. Tá podľa očakávaní zvýšila tempo rastu na päť desatín percenta z jednej desatiny vo februári, ktorá bola revidovaná nahor.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI Trhy budú pozorne sledovať najmä reakcie na vyhlásenie predčasných volieb vo Veľkej Británii. Okrem toho budú mať vystúpenia Benout Coeure a Peter Praet z ECB ako aj Eric Rosengren z Fedu, ktorý zverejní svoju Béžovú knihu o kondícii ekonomiky v jednotlivých regiónoch USA.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.