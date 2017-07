Ranný prehľad trhov 19. 7. 2017

ZAUJALO NÁS

Zákaz dieselových motorov v autách môže mať negatívne účinky

Brusel sa totiž obáva, že zákaz dieselových áut v metropolách Európskej únie by mohol rozhnevať spotrebiteľov a spomalil by tak znižovanie emisií. Zákaz vozidiel by bol ďalším úderom pre spotrebiteľov, ktorí si kúpili diesel pri sľuboch výrobcov, že tieto autá majú nízke emisie. Zákaz vozidiel je síce silným nástrojom zníženia emisií a donútenia automobiliek vyrábať čistejšie autá, regulátori však pripomínajú, že v niektorých krajinách boli dieselové autá zvýhodnené štátom, no teraz by mestá mohli spotrebiteľom zakázať ich používať. Ďalším problémom by mohol byť kolaps trhu s autami s dieselovými motormi, čo by uškodilo aj automobilkám v čase, keď ich regulátori nabádajú investovať do čistejších technológií.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.