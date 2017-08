Ranný prehľad trhov 2. 8. 2017

ZAUJALO NÁS

Ferrari plánuje vstúpiť do segmentu SUV

Podľa informácii, ktoré získala agentúra Bloomberg prebieha v rámci talianskej automobilky Ferrari horúca diskusia o vstupe do segmentu SUV v rámci cieľa zdvojnásobenia ziskovosti firmy do roku 2022. Podľa plánu, ktorý by mal byť predstavený začiatkom budúceho roka by to mohlo znamenať, že automobilka prekročí aj svoj strop výroby 10-tisíc kusov vozidiel ročne, ktoré jej dávali štatút malého výrobcu automobilov a z neho plynúce výnimky z environmentálnych regulácii v Spojených štátoch a EÚ.

V rámci pripravovaného plánu chce automobilka vyrábať aj viac hybridných model s cieľom prilákať najmä mladých majetných zákazníkov. V roku 2016 automobilka so sídlom v Maranelle vyrobila 8014 superšportových vozidiel.

Stanislav Pánis, Rudolf Vrábel – analytici J&T banky.