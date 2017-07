Ranný prehľad trhov 20. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy v Európe aj v Spojených štátoch rástli, pričom indexy S&P 500 ako aj Nasdaq Composite opäť prepisovali historické maximá vďaka robustnému začiatku podnikovej výsledkovej sezóny za druhý kvartál, čo nateraz zatienilo aj nervozitu okolo nejednotnosti Republikánskej strany v USA a jej neschopnosť zrušiť ľavicovú zdravotnícku reformu Obamacare. Index volatility akcií VIX sa drží v blízkosti rekordného dna, keď už piaty deň po sebe zatváral na jednocifernej úrovni, čo je najdlhšia séria od roku 1990 odkedy sa zbierajú údaje.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na amerických štátnych dlhopisoch mierne rástli pri posune akciových trhov na rekordné maximá. Nemecké výnosy mierne klesali, keď sa obchodníci pripravovali na dnešné vystúpenie šéfa ECB Maria Draghiho na tlačovej konferencii po zasadnutí banky.

KOMODITNÉ TRHY

Ceny zlata sa príliš nemenili, keďže sa v zásade nikam včera neposunula ani americká výnosová krivka. Ropa sa posunula na šesťtýždňové maximá v reakcii na výrazne väčší ako predikovaný pokles zásob ropných produktov v Spojených štátoch.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár mazal časť strát voči euru, keď sa obchodníci obávali, že prezident ECB Mario Draghi by mohol na tlačovej konferencii po zasadnutí banky voliť skôr holubičí slovník, aby nevyvolal veľké očakávania ohľadne redukcie stimulov kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré by mohla ECB oznámiť až na septembrovom zasadnutí. Navyše Draghi by mohol mať opatrný slovník aj vzhľadom na ostatné razantné posilnenie sa eura, čo by mohlo neželane tlmiť inflačné tlaky v eurozóne.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včera boli v USA zverejnené dáta zo stavebného sektora za mesiac jún. Začatá výstavba nových domov medzimesačne vzrástla o 8,3 percenta, prekonávajúc očakávania, čím navyše vymazala takmer trojpercentnú stratu z predchádzajúceho mesiaca. Počet nových stavieb tak vzrástol na 1215-tisíc. Pozitívny signál poskytli aj vydané stavebné povolenia, ktorých počet vzrástol o 7,4 percenta, výrazne prekonávajúc očakávania, čo taktiež nahradilo stratu z predošlého mesiaca, kedy ich počet poklesol o takmer päť percent. Počet vydaných stavebných povolení tak v júni v USA vzrástol na 1254 tisíc. Jedným z dôvodov solídnych výsledkov je najmä obmedzená ponuka už existujúcich domov, pričom zároveň obmedzujúcim faktorom je často aj nedostatok žiadaných pozemkov.