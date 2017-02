Ranný prehľad trhov 20. februára

ZAUJALO NÁS

Roboty by mali platiť dane

Roboty, ktoré nahrádzajú prácu ľudí nie sú zdanené, čo je jedna z ich neférových výhod voči ľudským pracovníkom. Podľa zakladateľa Microsoftu a najbohatšieho človeka na zemi Billa Gatesa by sa to však malo zmeniť. Človek, ktorý pomohol rozmachu počítačov a technológií, ktoré zmenšili potrebu ľudskej pracovnej sily, si teraz myslí, že je čas spomaliť tento trend. Podľa Gatesa by odmena za prácu, ktorú robot vykoná mala byť zdanená rovnako, ako keby ju vykonával človek. Tieto peniaze by potom boli použité na preškolenie alebo podporu ľudí, ktorých roboty nahradili.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.