Ranný prehľad trhov 21. 4. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.



Americký minister financií Steven Mnuchin naznačil, že veľká ďaňová reforma je za rohom.

Saudskoarabský minister pre ropný priemysel Khalid al-Falih hovorí o rastúcom konsenze ohľadom predĺženia dohody o znížení produkcie OPECom do konca roka.

Jerome Powell z Fedu preferuje zníženie regulácie finančného priemyslu.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch stranách Atlantického oceána rástli vďaka zverejneniu série solídnych kvartálnych korporátnych výsledkov za prvé tri mesiace roka na čele s kartovou spoločnosťou American Express. Plusom bolo aj vyhlásenie amerického ministra financií Stevena Mnuchina o tom, že veľká daňová reforma je blízko, hoci predtým povedal, že ju nestihne doručiť do konca augusta. Zároveň nastala určitá úľava pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku počas víkendu (prvé kolo), keď sa trhy priklonili k tomu, že do druhého kola by mal postúpiť bývalý socialista Emmanuele Macron a populistka Marine Le Penová, ktorá by následne v ňom mala byť porazená. Teda trhy nateraz prestali hrať scenár, že by sa do druhého kola nemusel dostať Macron a na jeho úrok extrémny ľavičiar s komunistickými názormi Jean Luc Melenchon, ktorý chce napríklad príjmy od určitej úrovni zdaniť 100 percentami!

DLHOPISOVÉ TRHY

Zlepšenie sentimentu na trhoch sa pretavilo do odrazu výnosov do splatnosti na dlhopisových trhoch, k čomu prispeli už aj spomínané slová amerického ministra financií Mnuchina o blízkosti predstavenia daňovej reformy. Okrem toho investori viac čakajú trhovo priateľský výsledok francúzskych prezidentských volieb, teda víťazstvo Emmanuela Macrona, čo znížilo mierne rizikové prirážky periférií eurozóny vrátane Francúzska.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato stagnovalo, keď na jednej strane v prospech rastu hovorilo geopolitické napätie či nervozita pred francúzskymi prezidentskými voľbami, no na druhej strane akciové trhy včera rástli a narástla nádej, že daňová reforma bude v USA prijatá ešte tento rok. Ropa sa takisto pohybovala medzi malými ziskami a stratami, keď boli v rovnováhe slová saudskoarabského ministra pre ropný priemysel Khalid al-Faliha o rastúcom konsenze ohľadom predĺženia dohody o znížení produkcie OPECom do konca roka a rastúcou bridlicovou ťažbou v USA pri stave zásob v blízkosti marcových historických rekordov.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár ostal voči košu hlavných svetových mien stabilný, čo znamená, že z širšieho hľadiska ostáva na slabších úrovniach, keď sa ukazuje, že nielen americkej ekonomike sa solídne darí a obchodníci neočakávajú rýchle tempo uťahovania menovej politiky Fedom.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Index cien výrobcov (PPI) v Nemecku dosiahol v marci medziročne päťročné maximá, najmä vďaka rastúcim cenám energií. Zverejnenie však skončilo jednu desatinu pod očakávaním trhu a zotrvalo tak na úrovni predchádzajúceho mesiaca 3,1 percenta. Medzimesačne PPI stagnoval, pričom trh očakával zotrvanie rastu tempom predošlého mesiaca 0,2 percenta.

Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň končiaci 15. aprílom vzrástli o štyri tisíc nad očakávania trhu na 244 tisíc. Naopak výrazne poklesli pokračujúce žiadosti za týždeň končiaci 8. aprílom o 45 tisíc na 1979 tisíc. Pesimizmus v podnikateľskej nálade ukázal prieskum Philadelphského Fedu o takmer desať bodov na 22 bodov, čo bolo pod očakávaním konsenzu. Indikátor sa síce stále nachádza vysoko nad nulovou hranicou deliacou recesiu od expanzie, avšak znázorňuje opadajúcu povolebnú eufóriu z očakávaných ekonomických opatrení. Makroekonomické zverejnenia USA ukončil index vedúcich indikátorov USA za marec, ktorý vzrástol o štyri desatiny percenta. Prekonal tak očakávania trhu, pričom však februárová zmena bola revidovaná nadol na pol percenta.

V eurozóne bola v poobedných hodinách zverejnená aj spotrebiteľská dôvera za apríl, ktorej prvotný odhad dosiahol záporných 3,6 bodov. Spotrebiteľská dôvera tak vzrástla zo záporných päť bodov, nad pesimistickejšie očakávania rastu len na záporných 4,8 bodov.

Jerome Powell, jeden z guvernérov Fedu, sa včera vyslovil za zjednodušenie regulácie finančného priemyslu, ktorú aktuálne považuje za príliš komplexnú. Jeho kolega Robert Kaplan povedal, že očakávať ďalšie dve zvýšenia sadzieb Fedom v tomto roku je základným scenárom.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI V priebehu dňa budú zverejnené rýchle odhady aprílovej nálady v sektore služieb a výroby v jednotlivých veľkých ekonomikách EÚ podľa indexov nákupných manažérov (PMI). PMI výrobného sektora bude publikované aj v USA spolu s marcovými predajmi starších (existujúcich) domov. ZAUJALO NÁS Facebook chce umožniť svojim zamestnancom protestovať Najznámejšia sociálna sieť na svete Facebook chce svojim zamestnancom umožniť zúčastniť sa pro imigrantských protestov v USA 1. mája. Posvietiť si chce aj na dodržiavanie takýchto práv v spoločnostiach, s ktorými má podpísané rôzne kontrakty na údržbárske služby či ochranku. Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.