Ranný prehľad trhov 21. februára

Včera bolo zasadnutie ministrov financií eurozóny, kde sa riešila „grécka odysea“. Podľa vyjadrení šéfa euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, že nastal veľký pokrok a Medzinárodný menový fond a EÚ sa čoskoro vrátia do Atén, kde budú pokračovať diskusie o ďalších reformách. Aj grécky minister financií Euklidis Tsakalotos potvrdil, že nastal pokrok v rokovaniach. Výnosy gréckych dlhopisov na to reagovali výrazný poklesom. Nemecký magazín Der Spiegel zároveň povedal, že MMF súhlasil s príspevkom okolo 5 miliárd euro v rámci tretieho záchranného balíčka Grécku, hoci pôvodne európski veritelia kalkulovali s 16 miliardami. Stále je to však lepšia správa v porovnaní s tým, že MMF chcel odísť zo skupiny veriteľov, keď tvrdil, že Atény súrne potrebujú dlhovú úľavu.