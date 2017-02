Ranný prehľad trhov 22. februára 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku pokračovali v raste, pričom americké akcie opäť prepisovali historické maximá a od zvolenia Donalda Trumpa do Bieleho domu si polepšili už o 10 percent. Za rally stojí solídne makroprostredie akcelerácie rastu globálnej ekonomiky a takisto výsledková sezóna firiem za štvrtý kvartál 2016, ktorá prekonával očakávania pričom trhy očakávajú ďalší rast firemných ziskov. V USA by k nemu malo prispieť aj znižovanie daní, deregulácia a veľké výdavky na infraštruktúru, ktoré sľúbil prezident Truma a trhy stále stávkujú, že čoskoro budú implementované.

DLHOPISOVÉ TRHY

Ceny amerických dlhopisov mali tendenciu mierne strácať, keď trhoví hráči zvyšujú stávky a rastie tak pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedom už v marci po viacerých jastrabích vyhláseniach predstaviteľov americkej centrálnej banky pri solídnej dynamike rastu americkej ekonomiky. Európske výnosy stagnovali, rástli však rizikové prirážky periférií, keď podľa ostatných predvolebných prieskumov rastie šanca na úspech populistky Marine Len Penovej vo francúzskych prezidentských voľbách. Výnimkou boli grécke rizikové prirážky, ktoré ďalej klesali po tom, ako grécki veritelia budú pokračovať v diskusiách s Aténami o ďalšej záchrane.

KOMODITNÉ TRHY

Ceny zlata sa dostali pod predajný tlak, keď sa trhy začali viac prikláňať k možnosti marcového zvýšenia sadzieb Fedom, čo zároveň pomohlo doláru na devízových trhoch. Ropa si pripísala vyše jednopercentné zisky po tom ako generálny sektretár OPECu Mohamed Barkindu vyhlásil, že očakáva, že narastie miera plnenia znižovania produkcie podľa dohody nad 90 percentnú úroveň doručeného zníženia. Súčasne povedal, že očakáva pokles zásob.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa oslabilo voči doláru a kleslo hlboko pod 106 dolárových centov, keď trhy vidia rast pravdepodobnosti marcového zvýšenia sadzieb Fedom pričom. Na spoločnú európsku menu začali opäť vo väčšom vplývať faktory politických rizík najmä pred francúzskymi prezidentskými voľbami, kde prieskumy hovoria, že v druhom kole volieb by síce extrémistku Marine Le Penovú porazil aj Francois Fillon, kandidát pravice aj nezávislý Emmanuele Macron, no ich náskok pred kandidátkou Národného Frontu klesá. Navyše rastie šanca, že do druhého kola by sa mohol dostať kandidát ľavice, ktorý by antisystémovú Le Penovú nemusel poraziť.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Nemecké indexy nákupných manažérov (PMI) by podľa februárových rýchlych odhadov mali vzrásť na takmer trojročné maximá. PMI vo výrobnom sektore vzrástlo o šesť desatín na 57 bodov, pri konsenze 56 bodov. Spolu s jednobodovým rastom nevýrobného sektora sa kompozitný index dostal na úroveň 56,1 bodov. Včerajšie zverejnenie tak spolu s lepšími ako očakávanými hodnotami vo Francúzsku potvrdzuje trend robustnej obnovy dvoch najväčších ekonomík eurozóny. Lepšie ako očakávané výsledky v Nemecku a Francúzsku indexov nákupných manažérov (PMI) pomohli vzrásť nad hodnoty konsenzu aj výsledkom eurozóny. PMI výrobného sektora menového bloku vzrástol na 55,5 bodov, napriek očakávaniam mierneho poklesu. Nevýrobný sektor vzrástol o desatinu vyššie, pričom trh očakával zotrvanie na predošlej hodnote. S rovnakými očakávaniami hodnotil trh kompozitný index, ktorý však nakoniec vzrástol na rovných 56 bodov, čo je jeho najvyššia úroveň za takmer šesť rokov. Indexy nákupných manažérov ako predčasný indikátor ekonomického rastu nad úrovňou 50 bodov, deliacou expanziu od recesie, ukazuje na očakávania zlepšovania podmienok v eurozóne.

Respondenti amerických indexov nákupných manažérov za február naopak stratili povolebnú eufóriu, keď PMI poklesli pod očakávania konsenzu. PMI vo výrobnom sektore poklesol o sedem desatín percenta na 54,3 bodov, napriek očakávaniam mierneho rastu. Index za nevýrobný sektor poklesol až o 1,7 bodu na 53,9 bodov, takisto pri očakávanom raste. Kompozitný index tak poklesol na 54,3 bodov. Dôvodom je podľa prieskumu spomalenie tvorby pracovných miest, produktivity práce ako aj inflačných tlakov. Taktiež poukazuje na to že sa stiahol optimizmus o výhľade na nasledujúcich 12 mesiacov, čo indikuje že spoločnosti sú opatrnejšie v investovaní. PMI sa však stále držia solídne nad hranicou 50 bodov deliacich expanziu od recesie a čísla sú podľa Markitu, spoločnosti vykonávajúcej prieskum zatiaľ konzistentné s anualizovaným rastom ekonomiky tempom 2,5 percenta.

Patrick Harker z Fedu naznačil, že úplne nevylučuje to, že už v marci by mohla centrálna banka zvýšiť sadzby. Jeho kolega Neel Kashkari naznačil, že znižovanie veľkosti súvahy Fedu by mohlo nastať v „nie tak vzdialenej budúcnosti."

Šéf Bank of England Mark Carney naznačil, že vývoj menovej politiky vo Veľkej Británii je otvorený a môže byť sprísnená aj uvoľnená rýchlejšie v porovnaní s tým, čo kalkuluje trh.