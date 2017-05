Ranný prehľad trhov 23. 5. 2017

ZAUJALO NÁS

Zahraničná cesta Donalda Trumpa priniesla ovocie

Návšteva Saudskej Arábie americkým prezidentom Donaldom Trumpom poslala akcie amerických zbrojárskych spoločnosti na historické maximá po tom, čo sa krajiny dohodli na obchodoch v hodnote 110 miliárd amerických dolárov. Počas ďalších desiatich rokov by sa ich hodnota mala dostať až na 350 miliárd dolárov. Nejedná sa pri tom o prvý takýto impulz. V roku 2009 uzavrelo USA so Saudskou Arábiou približne 40 obchodov s výzbrojou, na čo zareagoval zbrojársky fond iShares U.S. Aerospace & Defense ETF počas jedného mesiaca rastom 3,3 percenta, čo predstavovalo dvojnásobok rastu indexu S&P500.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.