Ranný prehľad trhov 23. 6. 2017

Kým ešte pred dekádou a najmä v 70-tych či 80-tych rokoch centrálne banky tvrdo a zúfale bojovali proti vysokej inflácii dnes sa situácia otočila. Robia zúfalé kroky pre to, aby tu aspoň nejaká inflácia bola a snažia sa ju vytvoriť. Svet centrálneho bankovníctva ako by sa otočil o 180 stupňov.

Ani ceny zlata sa výraznejšie neposúvali, keďže sa neprebehol zásadnejší pohyb výnosov na dlhopisoch. Cena ropy sa odrazila z 10-mesačného minima, čo však bola skôr technická korekcia a nie zmena názoru trhu na to, že vysoký stav svetových zásob začne rýchlejšie klesať.

Aj na dlhopisových trhoch chýbal výraznejší vzruch a výnosy ostávali na nízkych úrovniach vzhľadom na to, že nízke ceny ropy budú znižovať inflačné tlaky, čo by mohlo následne menové politiky udržať stále uvoľnené.