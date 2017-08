Ranný prehľad trhov 23. 8. 2017

ZAUJALO NÁS

Američania sa chcú brániť proti reguláciám európskeho finančného sektora

Americký úrad pre dohľad nad finančným sektorom Securities and Exchange Commission (SEC) chce pomôcť americkým firmám prekonať pripravované regulácie v Európe, ktoré by im zakázali predávať výskumné dokumenty. Americký regulátor sa tak pustil do spolupráce s finančnými inštitúciami, aby našli spoločné riešenie pred zavedením európskych regulácií v januári. Spoločnosti si podľa novej regulácie Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), totiž budú musieť za výskumné dokumenty účtovať poplatky a nebudú ich môcť ponúkať ako bonus spolu s inými službami.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.