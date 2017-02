Ranný prehľad trhov 23. februára 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy stagnovali v blízkosti 14-mesačných maxím, keď ich k ďalšiemu rastu nedokázalo posunúť ani zverejnenie februárového Ifo prieskumu medzi nemeckými manažérmi, ktorý hovorí, že nálada sa pohybuje na 33-mesačných maximách. Trhy totiž začali prihliadať na politické riziká pred sériou kľúčových volieb v Európe. Wall Street takisto len stagnovala, hoci Dow Jones prepisoval historické rekordy už deviaty raz po sebe. Stálo za tým zverejnenie zápisnice z ostatného zasadnutia Fedu, ktorá bola pomerne jastrabia a naznačovala, že ďalšie zvyšovanie sadzieb by mohlo byť za rohom.

DLHOPISOVÉ TRHY

Dlhopisové trhy opäť len stagnovali, keď s nimi nepohlo príliš ani zverejnenie zápisnice z ostatného zasadnutia Fedu, kde si veľa centrálnych bankárov myslí, že by bolo primerané opätovne zvýšiť sadzby „pomerne skoro“ ak sa trh práce a ekonomika budú vyvíjať v súlade s odhadmi.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato takisto včera len prešľapovalo na mieste, keď sa príliš nepomohli ani akciové a najmä ani dlhopisové trhy. Ceny ropy však klesali, keď sa trhy tentokrát viac zamerali na rast amerických zásob a ťažby z bridlíc ako na dodržiavanie dohody OPECu o znížení produkcie.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa v stredu ráno odrazilo zo šesťtýždňového dna voči doláru po tom, ako nastal pohyb na francúzskej politickej scéne pred prezidentskými voľbami. Centristický kandidát Francois Bayrou ponúkol koalíciu nezávislému ľavičiarovi Emmanuelovi Macronovi, čím rastie pravdepodobnosť, že by sa mohol dostať do druhého kola volieb, kde by mal podľa prieskumov zdolať Marine Le Penovú.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Hlavnými témami včera na trhoch boli dve „F“. Teda Fed a Francúzsko. Na francúzskej politickej scéne nastal pred prezidentskými voľbami ďalší pohyb. Centristický kandidát Francois Bayrou sformoval koalíciu nezávislým skôr ľavicovo orientovaným Emmanuelom Macronom, čo by druhému menovanému malo marginálne pomôcť dostať sa do druhého kola volieb, kde by podľa prieskumov nemal problém s porazením extrémnej pravičiarky Marine Le Penovej. Včera bola publikovaná zápisnice zo zasadnutia Výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC) americkej centrálnej banky- Fedu, ktorá v zásade ukázala jastrabí slovník a fakt, že sadzby by mohli byť zvyšované v „pomerne skoro“ ak sa inflácia aj vývoj na trhu práce bude vyvíjať podľa predpokladov alebo ešte lepšie, inak hrozí riziko prestrelenia cieľov Fedu v podobe plnej zamestnanosti a inflácie. Napriek takémuto slovníku trh nie je o mnoho múdrejší, čo sa kódová reč „pomerne skoro“ znamená. Pravdepodobnosť zvýšenie sadzieb podľa pravdepodobnostného kalkulátora Bloombergu je na úrovni 34 percent pre marec, čo je vlastne trocha menej ako pred zverejnením zápisnice, májová zvýšenie sadzieb narástlo na 62 percent z predošlých 59 percent. Teda trh na zápisnicu v princípe príliš nereagoval, keď sa dozvedel len málo nového vzhľadom k tomu, že viacero centrálnych bankárov si už nejaký čas udržuje konzistentne jastrabí slovník. Včera bol takým aj Jerome Powell, ktorý odpovedal „áno“ na otázku, či by mohlo byť zvýšenie už v marci.

Včera bolo zverejnených aj viacero makrodát. Dôvera nemeckých spoločností vzrástla vo februári podľa Inštitútu pre ekonomický výskum (Ifo) a vrátila sa na štvorročné maximá dosiahnuté v decembri. Hlavný index podnikateľských podmienok vzrástol o 1,2 bodu na 111 bodov, pričom konsenzus očakával ďalší pokles. Pozitívny sentiment panuje podľa prieskumu najmä vo výrobnom sektore, čo len potvrdzuje utorkové zverejnenie indexu výrobných manažérov s hodnotou 57 bodov. Hrubý domáci produkt Veľkej Británie za štvrtý štvrťrok bol medzikvartálne revidovaný nahor o jednu desatinu percenta na 0,7 percentné tempo rastu. Medziročné tempo rastu bolo naopak revidované nadol o dve desatiny na dvojpercentný rast oproti decembru 2015. Veľká Británie tak s rastom 1,8 namiesto dvojpercentného predošlého odhadu za rok 2016 ako celok stratila titul najrýchlejšie rastúcej veľkej ekonomiky sveta, keď ju predbehlo Nemecko s len o jednu desatinu vyšším rastom. Index spotrebiteľských cien (CPI) v januári medzimesačne poklesol podľa očakávaní v eurozóne o osem desatín percenta. Medziročne však finalizované CPI v januári ostalo na úrovni 1,8 percenta, čo je najvyššie tempo rastu cenovej hladiny za posledné štyri roky. Jadrový CPI, ktorý nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín však stále ostáva hlboko pod cieľovou dvojpercentnou hranicou ECB na úrovni 0,9 percenta. Centrálna banka navyše prízvukovala, že jadrová inflácia musí začať rásť, než začne zvažovať ukončenie svojho programu kvantitatívneho uvoľňovania.