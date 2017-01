Ranný prehľad trhov 23. januára

Európske akciové trhy v piatok len stagnovali, keď im chýbal výraznejší impulz pre pohyb. Wall Street rástla napriek inauguračnej reči nového amerického prezidenta Donalda Trumpa plnej populizmu a proteckionizmu. Pravdepodobne za tým stál výber ziskov po piatich dňoch poklesu pokračovaní pri solídnej korporátnej výsledkovej sezóny za štvrtý kvartál.

Výnosy európskych vládnych dlhopisov rástli, napriek jasnému holubičiemu slovníku šéfa ECB Maria Draghiho z tlačovej konferencie po zasadnutí banky. Trhy si totiž všímali najmä ostatný dynamický rast inflačných tlakov v eurozóne. Výnosy amerických dlhopisov len stagnovali, keď pretrvávajú obavy z toho, že nová americká vláda nedokáže dostatočne rýchlo prijať prorastové opatrenia a naopak prezident Trump v ostatnom čase opäť často hovorí o protekcionizme.

Zlato sa posilnilo a zotrvalo nad 1200– dolárovou hranicou, keď investori prehodnocujú ostatné výrazne pozitívne vnímanie nového prezidenta Spojených štátov Trumpa v zmysle rýchleho zníženia daní, deregulácií a väčších fiškálnych stimulov a všímajú si aj protekcionistické smerovanie jeho hospodárske politiky. Ropa výrazne rástla pred víkendovým zasadnutím OPECu a ďalších významných producentov, na ktorom sa má kontrolovať dodržiavanie dohodnutého zníženia produkcie.

Dolár sa voči euru oslabil nad 107 centov, keď inauguračný prejav amerického prezidenta Trumpa neposkytol jasnejší obraz o smerovaní hospodárskej politiky USA a zvýšil riziko zavádzania rôznych obchodných obmedzení.

ZAUJALO NÁS

Robot s takmer ľudskou inteligenciou

Umelá inteligencia by sa podľa expertov z tohto odvetvia mohla stať natoľko rozumná, aby si vedeli vybrať vlastnú životnú cestu. David Hanson, CEO Hanson Robotics, bol súčasťou tímu, ktorý sa podieľal na vývoji Sophie, robota založeného na Audrey Hepburn, ktorý má 62 výrazov tváre a dokáže reagovať na hovorené slovo. Hanson očakáva, že umelá inteligencia sa raz dostane blízko úrovne inteligencie ľudí. Napriek tomu, že je Sophie robotom, tím pracuje na vývoji jej algoritmov, ktoré by jej mohli umožniť získavať skúsenosti a vyvíjať sa, pričom by si mohla vybrať cestu ktorou sa chce uberať.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.