Ranný prehľad trhov 24. 5. 2017

Vyššie výnosy v nedohľadne

Napriek tomu, že rast svetovej ekonomiky dosahuje šesťročné maximá sú výnosy na dlhopisových trhoch stále nízke. Nestojí za tým len pretrvávajúca uvoľnená menová politika, ale aj ďalšie štrukturálne faktory. Prvým je globálny kolaps rastu produktivity. V princípe to znamená nižšie výnosy z kapitálu a teda aj nižšie rovnovážne dlhodobé úrokové sadzby. Druhým je vysoká miera úspor, kombinovaná s nízkym investičným dopytom. Časť prebytku úspor možno vysvetliť stárnutím svetovej populácie. No podstatná časť ide na vrub zvýšenej opatrnosti po veľkej finančnej kríze, z ktorej sa najmä Európa stále nedostala v dôsledku neochoty zavádzať štrukturálne reformy a v dôsledku štátom dotovaných rôznych záchran, čo viedlo k neefektívnej alokácii zdrojov, zhoršovalo podnikateľské prostredie a pôsobilo ako detergent podstupovania investičného rizika.

Tretím je nízka miera globálnej inflácie nie samej o sebe, ale relatívne ku globálnemu rastu, čo úzko súvisí s prvými dvoma dôvodmi. No zároveň sa pod to podpisuje rastúca globalizácia a väčšie zapojenie Číny a ďalších rozvíjajúcich sa krajín do svetovej ekonomiky. Ani v prípade jedného z týchto faktorov nemožno očakávať výraznú otočku, ktorá by sa pretavila do výraznejšieho odrazu výnosov. A rozhodne nie na predkrízové úrovne.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.