Ranný prehľad trhov 24. 7. 2017

EÚ varuje pred neschopnosťou prijať opatrenia proti praniu špinavých peňazí

Komisárka Vera Jourova vyhlásila, že až 17 krajín nebolo schopných prijať nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, napriek tomu, že na ich implementáciu mali už dva roky. 14 krajín odignorovalo tieto opatrenia úplne, zatiaľ, čo ostatné tri prijali pravidlá len parciálne. Nové pravidlá vyžadujú od krajín založenie národných registrov, ktoré by zverejnili konečných majiteľov spoločností, ktoré by boli prístupné pre autority celej Európskej únie. Europol ako aj iné agentúry sa vyjadrili pre podobnú iniciatívu, pričom tvrdia, že by pomohla v boji proti komplexným korporátnym štruktúram a snahám ukrývať podozrivé transakcie.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.