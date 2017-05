Ranný prehľad trhov 25. 5. 2017

ZAUJALO NÁS

Ľudia neveria investičným robotom

Podľa prieskumu banky HSBC zákazníci by skôr zdôverili svoj život do rúk robota v prípade operácie, ako ho nechali vybrať správny produkt pre svoje úspory. Z prieskumu 12-tisíc zákazníkov v 11 krajinách by len 7 percent verilo robotovi so svojimi úsporami, pričom až 14 percent by bolo ochotných podstúpiť operáciu srdca vykonanú robotom.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.