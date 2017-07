Ranný prehľad trhov 25. 7. 2017

ZAUJALO NÁS

Ešte lepší ako zlatovlasý

Prognózy rastu globálnej ekonomiky sú v ostatnom čase upravované smerom nahor a paradoxne rast inflácie smerom nadol. Nastáva tak ešte lepší ako zlatovlasý scenár, keď svet rastie dokonca mierne nad potenciálom a nemusí za to zaplatiť daňou z prehrievania sa v podobe výrazného skrátenia dĺžky ekonomického cyklu aj preto, že by centrálne banky museli rýchlo a prudko šliapať na menovú brzdu. Mohlo by sa takéto šťastné prostredie bez výrazných inflačných tlakov rýchlo skončiť? Nateraz sa zdá, že nie. Riziko nehrozí zo strany ponuky pracovnej sily. Tá sa totiž dá dobre predvídať, keďže demografické zmeny prebiehajú pomaly.

Druhým faktorom, ktorý by mohol iniciovať vyššiu infláciu je rast produktivity, ktorá dosť fluktuuje a je ťažké ju vysvetliť a presne prognózovať. Každopádne tempo rastu produktivity klesá, čo je príčinou z historického pohľadu chudokrvného rastu svetovej ekonomiky. A nateraz nevidno nič, čo by mohlo spôsobiť odraz jej rastu, a následne zrýchlenie dynamiky rastu inflácie, proti ktorej by museli centrálne banky bojovať. Stále sa ju skôr snažia podporovať. Preto by ekonomický cyklus mal pokračovať a byť najdlhší v histórii. Vyšší rast svetovej ekonomiky bez vyššieho rastu inflácie implikuje, že akciové trhy by mohli ďalej rásť a posúvať sa na nové maximá.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.