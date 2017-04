Ranný prehľad trhov 26. 4. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy v Európe aj v USA ďalej rástli, pričom technologický index Nasdaq prvý krát zdolal métu 6– tisíc bodov. Medzi investormi panuje optimistická nálada po tom, ako veria, že Emmanuele Macron s prehľadom vyhrá druhé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku. Veľkým plusom pre burzy bolo zverejnenie série lepších ako očakávaným kvartálnych korporátnych výsledkov od firiem ako DuPont, Caterpillar, 3M či McDonald´s. Celkovo zatiaľ výsledková sezóna ukazuje na robustný rast ziskovosti. Súčasne trhy dúfajú, že dnes budú konečne predstavené aspoň základné črty daňovej reformy Donalda Trumpa.

DLHOPISOVÉ TRHY

Znížená averzia voči riziku sa pretavila do poklesu cien a teda rastu výnosov bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA či Nemecka, keď akciové trhy rastú a politické riziko vo Francúzku pominulo.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato ako bezpečný prístav strácalo, keď je takmer nemožné, že by sa Marine Le Penová mohla dostať do Elyzejského paláca. Navyše trhy očakávajú, že dnes bude predstavený veľký plán zníženia daní v USA, čo by pomohlo ďalej zrýchliť ekonomický rast a vytvorilo priestor pre zvyšovanie sadzieb Fedom. Ropa zastavila sériu šesťdňových strát v rámci ktorej sa americká WTI dostala dokonca pod 50-dolárovú hranicu pre pochybnosti, či predĺženie dohody OPECu o znížení ťažby dokáže znížiť vysoký stav jej zásob vo svete.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa posunulo nad 109 dolárových centov, keď ďalej profitovalo z víťazstva Emmanuela Macrona v prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku, ktorý je považovaný za takmer istého víťaza aj druhého kola. Navyše sa na trhu objavili špekulácie, že ECB by mohla na júnovom zasadnutí vyslať malý signál ohľadne zníženia menových stimulov.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včera bol zverejnený kvartálny úverový prieskum ECB, ktorý ukázal na spomalenie tempa rastu dopytu po úveroch v eurozóne bez ohľadu na to, či ide o podniky alebo o úvery na bývanie. Na strane dopytu ukázal prieskum mierne uvoľnenie úverových podmienok.

Predaj nových domov v USA vzrástol v marci takmer o šesť percent, prekonávajúc pesimistické očakávanie poklesu. Revidácia hodnoty predchádzajúceho mesiaca bola znížená na tri desatiny percenta. Počet nových predaných domov sa tak v marci vyšplhal na 621 tisíc. Pre americké trhy však mohlo byť zaujímavejšie zverejnenie prieskumu spotrebiteľskej dôvery za mesiac apríl. Tá poklesla až pod očakávania konsenzu na 120,3 bodov, pričom revidácia predchádzajúceho mesiaca bola taktiež znížená na 124,9 bodov. Pokles zaznamenala aj aktivita vo výrobnom sektore podľa richmondského Fedu za mesiac apríl. Hodnota indexu poklesla o dva body na 20 bodov, avšak prekonala očakávania poklesu až na 16 bodov.