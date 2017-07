Ranný prehľad trhov 26. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy prepisovali historické maximá, keď výsledková sezóna podnikov za druhý kvartál zatiaľ prekonáva konsenzy na úrovni rastu ziskovosti aj tržieb. Európske burzy takisto rástli k čomu prispelo aj zverejnenie najlepšieho sentimentu medzi nemeckými manažérmi za júl v celej histórii meraní prieskumu Ifo.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch len stagnovali, keď trhy čakajú na dnešný výsledok dvojdňového zasadnutia Fedu.

KOMODITNÉ TRHY

Zlatu takisto chýbal výraznejší impulz a obchodníci čakajú, čo prinesie výsledok zasadnutia Fedu. Kov sa celkovo drží na mesačných maximách pre slabý dolár ako aj pre politické napätie vo Washingtone pre vyšetrovanie údajnej ruskej stopy v prezidentských voľbách ako aj pre rozpoltenosť vládnucich Republikánov zrušiť ľavicovú zdravotnícku legislatívu Obamacare. Ropa sa prudko odrazila na sedemtýždňové maximá, keď OPECu vyzval svojich členov na väčšie dodržiavanie dohody o znížení produkcie a Saudská Arábia potvrdila záväzok znížiť exporty v auguste. Navyše trhy dúfajú, že stretnutie OPECu a vybraných nečlenských krajín v Petrohrade by mohlo byť konštruktívne a mohlo by priniesť opatrenia, ktoré by spôsobili odraz cien ropy.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár sa naďalej obchodoval v blízkosti dvojročných miním voči euru, keď sa kurz udržal nad 116,5 dolárového centa. Obchodníci čakajú, čo dnes večer prinesie výsledok zasadnutia Fedu.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Podnikateľské prostredie v Nemecku sa podľa prieskumu IFO v júli zlepšilo o osem desatín bodu na 116 bodov čím dosiahol už druhý po sebe idúci mesiac rekordnú hodnotu. Trh pri tom očakával pokles na 114,9 bodov. Očakávania sa podľa inštitútu zlepšili na 107,3 bodov, zatiaľ čo súčasná situácia si polepšila až o 1,6 bodu a jej subindex vzrástol až na 125,4 bodov. Prieskum približne 7000 spoločností naprieč stavebným, veľkoobchodným a maloobchodným sektorom tak indikuje solídny rast nemeckej ekonomiky ako aj silný optimizmus manažérov.

V USA bola v poobedných hodinách zverejnená spotrebiteľská dôvera za mesiac júl. Tá sa po poklesoch v predchádzajúcich mesiacoch zotavila a poskočila na 121,1 bodov, pripisujúc si 4,8 bodu, pričom konsenzus očakával pokles na 116,5 bodov. Hodnota predchádzajúceho mesiaca však bola revidovaná nadol na 117,3 bodov, z pôvodných 118,9 bodov.

Snaha o zrušenie Obamacare amerických prezidentom Donaldom Trumpom zaznamenala malý pokrok. Senátori odsúhlasili tesnou väčšinou (51:50 hlasov), že začnú diskusiu o zdravotníckych zákonoch. Na druhej strane však bol zamietnutý návrh na nahradenie Obamacare pomerom hlasomv 43:57.