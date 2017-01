Ranný prehľad trhov 26. januára 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Európske a americké akciové indexy včera po dlhom čakaní konečne opäť lámali rekordy. Zatiaľ čo americké akciové trhy sa tešili z historických maxím, tým európskym sa podarilo dostať na najvyššie hodnoty za posledné dva roky. Bluechipsový index Dow Jones navyše prekonal okrúhlu hranicu 20-tisíc bodov, v čom mu pomohli pozitívne korporátne výsledky obnovujúce optimizmus investorov.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA a Nemecka včera pokračovali v prudkom raste, pri zníženej averzii voči rizikovým aktívam. 10 ročné dlhopisy oboch krajín tak vzrástli na najvyššie úrovne v tomto roku na rastúcich inflačných tlakoch a optimizmom na akciových trhoch podporeným očakávanou politikou Donalda Trumpa.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato ako bezpečný prístav včera pokleslo spolu s cenou štátnych dlhopisov už po druhý deň, keď lepšie ako očakávané korporátne výsledky obnovili apetít investorov po vyšších výnosoch rizikovejších aktív. Ropa včera taktiež mierne poklesla, keď vládny report USA indikoval rast jej zásob ako aj rast zásob palív.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár vymazal zisky z predošlého dňa a pokračoval v poklese voči košu hlavných zahraničných mien. Dolárový index tak je na ceste už piateho po sebe nasledujúceho týždňového poklesu. Investori do americkej meny začínajú strácať trpezlivosť so sľubovanými prorastovými opatreniami Donalda Trumpa podporujúcimi jeho silu, zatiaľ čo sa stále viac rysuje protekcionizmus, často spájaný práve so slabšou domácou menou.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včera taliansky ústavný súd rozhodol o tom, že dvojkolový volebný systém do dolnej komory parlamentu označovaný ako Italicum je neústavný, čo sa aj očakávalo. Nemal však námietky proti víťaznej prémii (teda strana ktorá vyhrá voľby s viac ako 40 percentami hlasov získava automaticky 54 percent kresiel). Celkovo to znamená, že ak by sa systém nezmenil, Taliansko ostane politiky naďalej rozbité nakoľko žiadna zo strán nemá aktuálne popularitu prevyšujúcu 40 percent.

Americký prezident Donald Trump podpísal dekrét o začatí financovania múru na mexicko-americkej hranicu a zároveň dekrét o zvýšení podpory pre pohraničnú stráž s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu z Mexika do krajiny.

Na poli makrodát bol včera zverejnený prieskum podmienok v podnikateľskom prostredí Nemecka v januári podľa IFO, ktorý ukázal pokles indexu zo 111 na 109,8 bodov, pričom konsenzus očakával rast na 113 bodov. Podobne na tom boli aj očakávania budúceho vývoja, ktoré zo 105,6 spadli na 103,2 bodov. Opačným smerom išlo hodnotenie súčasnej situácie, keď vzrástlo o tri desatiny bodu na 116,9 bodov, avšak nedosahujúc očakávania trhu.