Ranný prehľad trhov 27. 4. 2017

ZAUJALO NÁS

Elektrické autá by mali predstavovať až 30 percent nových áut v roku 2030. S týmto vyjadrením sa okrem automobiliek začínajú zaoberať aj veľké ropné spoločnosti. Podľa hlavného ekonóma ropnej spoločnosti Total SA Joela Couseho na konferencii Bloomberg New Energy Finance by dopyt po rope mal dosiahnuť práve v roku 2030 svoj vrchol. Po tomto roku by mohol dopyt stagnovať či dokonca začať klesať. Niektoré ropné spoločnosti preto začínajú investovať aj do zdrojov obnoviteľnej energie, pričom jednou z najrozšírenejších možností sú veterné mlyny na mori, ktoré nahrádzajú platformy ťažiace ropu.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.