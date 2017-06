Ranný prehľad trhov 27. 6. 2017

Systému, na základe ktorého sa obchodujú kryptomeny, už množstvo spoločností venovalo svoju pozornosť. Sedem európskych bánk si teraz najalo firmu IBM, aby vytvorila a spravovala blockchain, prostredníctvom ktorého budú môcť obchodovať s malými a strednými podnikmi. Do projektu sa zapojili Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale a UniCredit. Systém by podľa nich zabránil podvodom a predovšetkým urýchlil prevody medzi zainteresovanými stranami.