Ranný prehľad trhov 27. 7. 2017

ZAUJALO NÁS

Bloomberg skúmal potenciál miliardárov ochrániť svet pred klimatickými zmenami

Jeden z indexov agentúry Bloomberg – Robin Hood Index znázorňuje, aká časť bohatstva jednotlivých miliardárov by bola potrebná, aby kúpili emisné kvóty vo svojej krajine na jeden rok a predišli tak tvorbe skleníkových plynov. Iba v Číne a Brazílii by na tento účel nestačil majetok najbohatšieho obyvateľa. Zatiaľ čo brazílskemu miliardárovi Jorge Paulo Lemannovi by chýbalo zopár percent, majetok čínskeho miliardára Jacka Ma, ktorý je známy vďaka Alibabe, by musel byť pre tento účel dvakrát väčší. Hravo by sa to však podarilo zvládnuť Američanovi Billovi Gatesovi, ktorému by na to stačilo len necelých 44 percent jeho majetku.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.