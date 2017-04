Prehľad trhov 28. 4. 2017

ZAUJALO NÁS

Výpoveď je horšia ako rozvod

Dostať výpoveď je podľa prieskumov University of East Anglia a What Works Center for Wellbeing horšie ako byť opustený partnerom, či dokonca ovdovieť. Zamestnanci, ktorí podľa prieskumu stratia prácu sa už nikdy nezotavia na predošlú úroveň mentálneho zdravia, sebaúcty či spokojnosti so životom. Tento pokles môže samozrejme nahradiť nájdenie si novej, prípadne dokonca lepšej práce. Ľudia, ktorí naopak stratili partnerov podľa prieskumu síce zažívajú smútok, no po čase sa ich spokojnosť v priemere vráti do normálu.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.