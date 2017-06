Ranný prehľad trhov 28. 6. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku klesali, k čomu prispela pokuta EÚ pre americký Google za údajné zneužívania dominantného postavenia na trhu ako aj odloženie hlasovania o zrušení zdravotníckej reformy Obamacare v Senáte amerického Kongresu až po Dni nezávislosti, ktorý je 4. júla.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch napriek určitej nervozite na trhoch sa posunuli výraznejšie nahor po slovách šéfa ECB Maria Draghiho o tom, že stimuly banky by mohli byť zredukované, ak sa ekonomika eurozóny bude zlepšovať. Navyše šéfka Fedu Janet Yellenová opäť ponúkla pozitívny výhľad na ekonomiku USA.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa odrazilo zo šesťtýždňových miním, kam sa v dostalo v pondelok po údajnom neštandardnom veľkom predajnom príkaze a ignorovalo tak pokles cien dlhopisov. Pomohla mu aj skutočnosť, že sa nedokázalo dostať pod kľúčové technické podporné úrovne 200-dňového kĺzavého priemeru. Ropa sa odrazila, keď obchodníci očakávajú, že nadchádzajúci týždenný report o stave zásob v USA ukáže ich výraznejší pokles.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa skokovito posilnilo voči doláru po tom, ako prezident ECB Mario Draghi vyhlásil, že by mohol zredukovať masívnu monetárnu podporu vzhľadom na solídne zdravie ekonomiky eurozóny. A to napriek tomu, že naznačil, že uvoľnená menová politika je nateraz stále potrebná. Obchodníkom totiž stačila len obyčajné zmienka o tom, že ECB by mohla zvážiť redukciu stimulov. Trhy pritom úplne zabudli na pozitívny výhľad na ekonomiku USA od šéfky Fedu Janet Yellenovej a naďalej neveria, že Fed by mohol dynamicky zvyšovať sadzby. Je to tak trochu paradox, keď trhoví hráči až príliš započítavajú koniec či redukciu stimulov u ECB a naopak neveria Fedu.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Bank of England sprísnila anticyklický kapitálový vankúš britského bankového sektora, ktorý narastie na 0,5 percenta rizikovo vážených aktív od júna 2018 a je možné, že by v novembri mohol byť oznámené jeho ďalšie zvýšenie na 1,0 percenta, ak sa ekonomika bude vyvíjať ako očakáva centrálna banka. Tento krok zároveň znamená začiatok postupného odstraňovania opatrení po referendovom brexitovom šoku. Guvernér Bank of England Mark Carney vo svojom včerajšom prejave pomerne pozitívne zhodnotil finančnú stabilitu Veľkej Británie. Carney však upozornil, že centrálna banka sa pripravuje na najhorší scenár, ktorým je brexit bez vyjednania obchodných podmienok s EÚ ako aj jeho dopad na hospodárstvo Veľkej Británie. Britské spoločnosti by odhadom prišli o 40 miliárd ročných tržieb od klientov z Európskej únie.

Šéfka Fedu Janet Yellenová poznamenala, že banky sú vo vynikajúcej zdraví a banková kríza by sa nemala vrátiť počas nášho života. Okrem toho mala v prejave v Londýne pozitívny výhľad na americkú ekonomiku napriek ostatnej sérii skôr zmiešaných makrozverejnení a chce pokračovať v postupnom odstraňovaní menovej akomodácie. Vyjadrovala sa aj k cenám aktív, keď podotkla, že podľa klasických valuačných metrík sú „trocha bohaté“, čo možno čiastočne prispelo včera ku korekcii akciových trhov. Inak jej prejav, čo sa často nestáva, bol zatienený vystúpením šéfa ECB Mario Draghiho na konferencii v portugalskej Sintre, kde bude mať prejav ešte aj dnes. Draghi mal výraznejšie pozitívny pohľad na ekonomiku eurozóny v porovnaní s tlačovou konferenciou po ostatnom zasadnutí ECB. Okrem toho jasne povedal, že deflačné tlaky boli vystriedané reflačnými a politický protivietor sa stáva zrazu vetrom do chrbta. Prezident pripustil v takomto zlepšujúcom sa prostredí postupnú redukciu stimulov, na čo trhy včera relatívne divoko reagovali posilnením sa eura a výnosovej krivky nahor.

Dôvera amerických spotrebiteľov vzrástla podľa júnového prieskumu po dvoch mesačných poklesoch o 1,3 bodu na 118,9 bodov. Zverejnenie tak prekonalo konsenzus, ktorý očakával pokles na 116 bodov. Respondenti podľa prieskumu očakávajú pokračovanie rastu, avšak neočakávajú jeho akceleráciu.