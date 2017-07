Ranný prehľad trhov 28. 7. 2017

Články z Investície

ETF fondy (exchange-traded funds) zaznamenali v uplynulých rokoch exponenciálny rast. Kým v roku 1998 ich existovalo len 29, koncom minulého roka si investori mohli vyberať z ponuky 1700 fondov investujúcich do akcií, dlhopisov, či iných finančných inštrumentov. ETF lákajú najmä nižšími poplatkami, no zdá, že podielové fondy by v budúcnosti opäť mohli získať stratené pozície. Celá správa »

Hlavný rizikom pre menové trhy v prebiehajúcom letnom období bude narastajúca volatilita. V tejto chvíli prevláda na trhoch kombinácia spomaľujúcej sa inflácie a slabšieho dolára. Avšak najväčším rizikom pre globálny ekonomický rast bude v najbližšej budúcnosti sprísňovanie čínskej monetárnej politiky. Jediným ostrovom pozitívneho sentimentu by mohla byť v treťom kvartáli Európa. Celá správa »

Po celú dekádu bolo považované vysokofrekvenčné obchodovanie (high frequency trading – HFT) za žeravý biznis, ktorý prinášal ohromné ​​zisky. V prostredí nízkej volatility, ktoré panovalo do nedávna, však narazilo na problém so ziskovosťou. Začalo sa preto koncentrovať a dnes pár spoločností dnes ovláda značnú časť trhu. Pri ďalšom prudkom výkyve trhu môžu spôsobiť nový pád trhu. Celá správa »

Skúsení investori už podielové fondy iste dobre poznajú. Kto sa ale na finančný trh ešte len chystá vyraziť, neoľutuje, keď sa s nimi zoznámi – podielové fondy sú totiž tým najjednoduchším spôsobom, ako sa z ničoho stať investorom. Celá správa »

Po väčšinu júna akciové trhy na oboch brehoch Atlantického oceána len stagnovali, v prípade európskych akcií v blízkosti dvojročných maxím a v prípade amerických akcií na historických maximách. Chýbal výraznejší impulz tak pre pohyb nadol, ako aj nahor. Až koncom mesiaca prišlo v reakcii na jastrabo vnímaný slovník šéfa ECB Maria Draghiho, na jastrabie vyjadrenia predstaviteľov ďalších centrálnych bánk, k veľkej korekcii búrz. Celá správa »