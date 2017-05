Ranný prehľad trhov 29. 5. 2017

Americké akciové indexy si pred predĺženým víkendom v USA pripísali len niekoľko desatín percenta, čo však stačilo na zaznamenanie siedmeho rastového dňa v rade. Menej sa darilo akciám v Európe, kde pokles viedol energetický sektor, ktorý v menšej miere nasledovali aj automobilky.

Výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA poklesli, pred víkendom predĺženým o dnešný Deň pamiatky padlých. O niečo významnejší pokles zaznamenali štátne dlhopisy v Európe, keď prieskumy vo Veľkej Británii naznačujú zníženie náskoku Konzervatívnej strany Theresy Mayovej.

Cena zlata vzrástla takmer o jedno percento, keď trhom v posledných týždňoch vládnu neočakávané politické udalosti. Cena ropy skorigovala prestrelenú stratu zo štvrtka, keď OPEC sklamal obchodníkov dodaním len očakávaného predĺženia zníženej produkcie o deväť mesiacov.

Americký dolár posilnil voči košu hlavných zahraničných mien, vzhľadom na výrazne lepší, ako očakávaný druhý odhad rastu americkej ekonomiky. Britská libra oslabila po prieskume preferencií politických strán v krajine, ktorý naznačil zníženie rozdielu medzi labouristami a konzervatívcami.

ZAUJALO NÁS

Americký súd udelil UPS pokutu vo výške 247 miliónov dolárov

Prepravná spoločnosť UPS totiž prepravovala veľký objem nezdanených cigariet v štáte New York. UPS sa plánuje voči rozsudku odvolať nakoľko ho nepovažuje za adekvátny, vzhľadom na to, že zisk z prepravovaných cigariet by podľa spoločnosti predstavoval približne „len“ jeden milión dolárov. Sudkyňa však argumentovala tým, že nízka pokuta by nemala na korporáciu dostatočný dopad. Štát a mesto New York pri tom žiadali odškodnenie až vo výške 872 miliónov ako kompenzáciu vzniknutých škôd.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.