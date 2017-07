Ranný prehľad trhov 3. 7. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy končili v závere týždňa v stratách, keď na ne negatívne pôsobilo posilňovanie sa eura. Wall Street však rástla, čiastočne pre slabší dolár ako aj pre odraz cien ropy. Navyše americké akcie ďalej profitovali z toho, že lokálne banky prešli záťažovými testami Fedu a dostali zelenú pre väčšie vyplácanie dividend. Celkovo zaznamenala Wall Street najlepší prvý polrok od roku 2009.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosové krivky dlhopisových trhov Spojených štátov či eurozóny ostali na vyvýšených úrovniach, keď v minulom týždni prišlo akoby k tektonickému zlomu sentimentu na trhoch a investori začali hrať redukciu menovej akomodácie ECB, či možné zvyšovanie sadzieb Bank of Canada či Bank of England. A nakoniec išla nahor aj americká výnosová krivka, hoci trh je stále značne skeptický voči tomu, že Fed by mohol doručiť v nasledujúcich 18 mesiacoch päť zvýšení sadzieb po 25 bázických bodov.

KOMODITNÉ TRHY

Vyššie výnosy na dlhopisových trhoch pri očakávaní koncov extrémne uvoľnenej menovej politiky po celom svete tlačili zlato nadol. V júni tak zaznamenalo prvý mesačný pokles v tomto roku. Ropa rástla v piatok už siedmy obchodný deň v rade, keď sa predošlý pokles na javil ako prepálený. Za prvý polrok však zaznamenala najhoršie straty za ostatných 19 rokov. Celkovo medzi obchodníkmi naďalej panuje skepsa, že predĺženie dohody OPECu o znížení produkcie dokáže znížiť vysoký stav jej svetových zásob.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa udržala nad hranicou 114 dolárových centov, keď naďalej profituje z očakávaní, že ECB čoskoro zredukuje stimuly a naopak obchodníci neveria, že Fed bude pokračovať v zvyšovaní sadzieb napriek jastrabiemu slovníku jeho predstaviteľov. Euru vďaka júnovému rastu zaznamenalo najlepší prvý polrok za ostatných sedem rokov.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Prezident nemeckej Bundesbanky Jens Weidmann povedal, že v tomto momente vidí ekonomickú situáciu ako viac pozitívnu a ak sa to prejaví aj na inflácia, potom menová politika musí byť prísnejšia. Sprísňovanie však nebude o stúpnutí na brzdu, ale o daní nohy dole z plynu. Jeho kolega z ECB Yves Mersch povedal, že súčasná politika ECB bola úspešná, ale zlepšenie nie je ešte samoudržateľné a tak banka musí byť trpezlivá. Na druhej strane vyhlásil, že ECB nemusí čakať, kým inflácia dosiahne dvojpercentnú úroveň, aby bola menová politika upravená.

Maloobchodné tržby v Nemecku v máji medzimesačne vzrástli o pol percenta, čo prekonalo konsenzus. Medziročne vzrástli o dve percentá viac ako čakal konsenzus, keď si pripísali 4,8 percenta. Revidovaná nahor bola aj strata v minulom mesiaci na záporných 0,4 percenta. V krajine bola zverejnená aj miera nezamestnanosti, ktorá podľa očakávaní zotrvala na úrovni 5,7 percenta.

Za eurozónu bol zverejnený odhad indexu spotrebiteľských cien za jún. Medziročne vzrástla cenová hladina v menovej únii o 1,3 percenta, čo síce značí spomalenie tempa rastu oproti predchádzajúcemu mesiacu, avšak nižší ako očakával konsenzus. Jadrový index medziročne zrýchlil tempo rastu o dve desatiny percenta nad očakávania na 1,2 percenta.

Jadrové výdavky osobnej spotreby ako jeden zo spôsobov merania rastu cenovej hladiny v USA medzimesačne v máji vzrástli podľa očakávaní o jednu desatinu percenta, pričom rast predchádzajúceho mesiaca bol revidovaný nadol na jednu desatinu. Medziročne spomalilo tempo rastu podľa očakávaní na 1,4 percenta z aprílových 1,5 percenta.

Spotrebiteľská dôvera v USA podľa prieskumu University of Michigan za jún vzrástla menej ako ukazoval rýchly odhad. Konečné meranie tak dosiahlo úroveň 95,1 bodov, čo je o šesť desatín viac ako ukazoval posledný odhad prieskumu. Indikátor sa však stále nachádza na najnižšej úrovni od novembrových prezidentských volieb. V priemere je dôvera spotrebiteľov stále pomerne v dobrej kondícií, pričom s priemerom za prvý polrok tohto roku 96,8 bodov je to najlepšia polročná hodnota od druhej polovice roku 2000.