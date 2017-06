Ranný prehľad trhov 30. 6. 2017

ZAUJALO NÁS

Autonómne autá sú na Indické cesty zatiaľ krátke

Napriek zákazu autonómnych áut v krajine vytvorila jedna z najväčších automobiliek Tata Motors testovacie prostredie, ktoré sa má podobať chaotickej indickej doprave. To predstavuje chodcov prechádzajúcich pomedzi autá, neoznačené pruhy, slabé značenie, ale aj potulujúci sa dobytok popri ceste. Do týchto pretekov sa zároveň zapájajú aj Mahindra Group či niekoľko ďalších startupov, ktoré sa chcú zapojiť do sektora, ktoré výrobca čipov Intel odhaduje do roku 2050 na 7 biliónový trh. India by sa podľa odhadov navyše mala čoskoro stať tretím najväčším automobilovým trhom na svete.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.