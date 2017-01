Ranný prehľad trhov 31. januára

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť. Celá správa »

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby. Celá správa »

Krátké správy z Investície

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Deň sme začali vyhláseniami z Japonska, kde maloobchodné tržby skončili sklamaním na úrovni 0,6% oproti konsenzu sa úrovni 1,3%. Nasledovali výsledky z Európy a to v podobe odhadu CPI z Nemecka, ktorý ukázal na pokles cien o 0,6% na mesačnej báze oproti očakávanému miernejšiemu poklesu na úrovni 0,5%. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Investice do fondů nabízených v České republice nepřestávají růst. Stále populárnější jsou také pravidelné investice. „Pravidelné investice by měly tvořit základ portfolia každého investora a s jejich začátkem není třeba otálet,“ říká ředitel investiční produktů ING Bank Petr Žabža, který v lednu 2017 přešel do ING Bank ze společnosti Patria Finance. Celá správa »

V piatok krátko po polnoci prišli prvé výsledky z Japonska. Miera zvyšovania cenovej hladiny meraná na ročnej báze vzrástla o 0.3 % pri očakávaniach 0.2 % a predchádzajúcej hodnote 0.5 %. Jadrová inflácia meraná na ročnej báze v decembri klesla o –0.2 %, pričom sa očakával pokles –0.3 %. Celá správa »