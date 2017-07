Ranný prehľad trhov 4. 7. 2017

ZAUJALO NÁS

Porsche vyvíja softvér pre autonómne pretekárske auto

Nemecký výrobca športových áut Porsche vyvíja technológiu autonómneho vozidla, ktorá by umožnila jeho zákazníkom za volantom zažiť jazdu, ako by vozidlo viedol profesionál. Softvér zbiera údaje z jázd pretekárov a následne ich replikuje do autonómneho vozidla. Zákazník si tak po absolvovaní takejto jazdy môže na okruhu zmerať sily oproti ideálnemu dosiahnutému času. Vozidlo mu navyše môže poskytnúť aj rady, ako a kde si svoje schopnosti vylepšiť.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.