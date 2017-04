Ranný prehľad trhov 6. 4. 2017

OPEC sa už tretí mesiac plní novembrovú dohodu o znížení produkcie. Je to však najmä zásluhou Saudskej Arábie, ktorá kompenzuje horšiu disciplínu ostatných krajín kartelu. Bez nej by dohodu nebolo možné dodržať. Má však postrannú motiváciu – blížiace sa IPO národnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Celá správa »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá správa »

Krátké správy z Investície

Česká národná banka bilancuje. Od začiatku intervencií v novembri 2013 do konca marca tohto roka už vymenila za eurá takmer 2 bilióny Kč (74 mld. eur). Vyplýva to z odhadov ekonómov. Termín ukončenia programu nie je známy, no odhaduje sa, že by k tomu malo prísť ešte v apríli. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Európa sa v strede tohto týždňa zaujímavými dátami neprezentovala. Z každej veľkej ekonomiky sme dostali index nákupných manažérov v službách. Dôležité prekvapenie pri tomto indexe zaznamenal len Veľká Británia, ktorá prekvapila očakávania pozitívne o 1,5 bodu a dosiahla tak úroveň 55,0 bodu. Celá správa »

Najlepšie obchody sú tie, ktoré využívajú situáciu, keď trh nesprávne oceňuje aktíva a ich likviditu. Druhý kvartál nám nedávno začal a stále viac sa zdá, že príbeh o európskej nestabilite môže byť veľmi nadsadený. Myslím si, že Európa sa pripravuje na prekonanie neistých Spojených štátov amerických ťažiacich z tzv. Trumpovho efektu. Celá správa »

Finančné trhy priali minulý týždeň aj 3. pilieru. Profitovali najmä akciové fondy. Za uplynulých 12 mesiacov sa najlepšie darilo akciovému fondu od AXA, ktorý dosiahol výnos takmer desať percent. Celá správa »