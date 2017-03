Ranný prehľad trhov 7. 3. 2017

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy vstúpili do nového týždňa stratami po tom, ako Deutsche Bank oznámila emisiu nových akcií s cieľom navýšiť kapitálovú primeranosť. Wall Street klesala pre návrat obáv, že americký prezident Donald Trump by nemusel rýchlo doručiť sľubované zníženie daní spolu s určitou nervozitou z toho, že Fed už v marci zvýši sadzby.

DLHOPISOVÉ TRHY

Krátky koniec americkej výnosovej krivky sa udržal na najvyššej úrovni od roku 2009, keď trhy predpokladajú, že Fed budúci týždeň zvýši sadzby. Rizikové prirážky v eurozóne sa opäť mierne rozšírili, keď reagovali na to, že bývalý francúzsky pravicový premiér Alain Juppe odmietol prezidentskú kandidatúru, hoci prieskumy naznačujú, že má vyššiu popularitu ako oficiálny kandidát pravice Francois Fillon. Hladko by porazil krajnú pravičiarku Marine Le Penovú a vysoké šanca by mal aj voči ľavičiarovi Emmanuelovi Macronovi.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa udržalo na dvojtýždenných minimách, keď ďalšie zvýšenie sadzieb Fedom je za rohom a globálna ekonomika dynamicky rastie bez výraznejších inflačných tlakov. Ropa opäť stagnovala, keď boli v rovnováhe rast bridlicovej ťažby a zásob v USA a obmedzenie produkcie krajinami OPECu.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár sa mierne posilnil voči euru, keď bývalý francúzsky predseda vlády Alain Juppe vylúčil prezidentskú kandidatúru, čo stále dáva určitú, hoci malú, nádej antisystémovej Marine Le Penovej na víťazstvo vo voľbách.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Podnikové objednávky zverejnené v USA za január vykázali o dve desatiny percenta vyšší ako očakávaný rast na úrovni 1,2 percentnej medzimesačnej zmeny. Voči predchádzajúcemu mesiacu to však značí spomalenie rastu o tri desatiny percenta. Podnikové objednávky tak vzrástli dva po sebe idúce mesiace, čo by mohlo indikovať zlepšujúce sa tempo amerického výrobného sektora. Finálne čísla boli navyše zverejnené aj za objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré ešte zvýšili tempo rastu voči predošlému mesiacu na dvojpercentný rast, ktorý je navyše dvojnásobne vyšší ako očakával konsenzus. Objednávky dlhodobej spotreby očistené o transportný sektor, ktorý je často skreslený veľkými zákazkami, však ostal nezmenený, pričom trh očakával aspoň mierny rast.

Dôvera investorov v eurozóne je v marci podľa prieskumu Sentix na ceste k zlepšeniu. Indikátor dosiahol 20,7 bodov, čo je viac ako trojbodový nárast oproti predošlému mesiacu, pričom konsenzus očakával len jednobodový nárast. Dôvera investorov sa tak dostala na najvyššiu hodnotu za posledných 10 rokov, ešte pred ťažkosti finančnej krízy, indikujúc tak blížiace sa zotavenie eurozóny.